José es el más rápido en la prueba musical, ¡tres de tres!

La prueba musical tiene doble premio para el que consiga acertar las tres seguidas, doblando a 6.000 euros el marcador.

La prueba musical mezcla la habilidad auditiva de cada concursante con la rapidez de reacción. José ha empezado llevándose la primera y Tayra Taylor ha dado un recital musical.

En el segundo panel musical, José ha sido quien se ha llevado de nuevo el premio. “Cómo te gusta la música eh”, le ha dicho Jorge Fernández. El concursante ha conseguido dos de dos y consiguiendo la tercera se le duplicaba el premio.

En el tercer panel, José ha tardado un segundo en pulsar. “Le has dado sin querer”, le ha dicho el presentador, pero no, José le ha bastado con una nota musical para acertar el panel y llevarse 6.000 euros.

