El poderoso alegato de Sebastián Yatra por una de sus finalistas: “Sin ella, no sería la mejor final de La Voz”

El nivel de La Voz 2025 ha sido altísimo, y tras una última semifinal, ya conocemos a los cuatro talents que se debatirán por ser la mejor voz del país. Oihan, Kimy, Audrey y Antía han sido los favoritos del público, y se han convertido en los finalistas de una edición muy reñida.

Sebastián Yatra ha sido el único coach que ha colado a sus dos talents en la final y, en consecuencia, dejando a Mika sin representación en la final. Oihan y Kimy son las dos apuestas del colombiano, que llega muy fuerte a la última gala de la edición.

Sobre todo porque, tras la actuación de Kimy, quien nos dejó mudos con su impresionante voz y su versión de ‘Before You Go’, Yatra no tuvo pelos en la lengua.

“Si no votan por Kimy, van a estar perdiéndose lo que puede ser la mejor final de la historia de La Voz”, ha señalado el colombiano, provocando los aplausos y la ovación del público. Yatra usó sus poderes para conmover a los espectadores, y su talent fue una de las más votadas para obtener su lugar en la final. ¡Pincha en el vídeo y no te pierdas este momentazo!