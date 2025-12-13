Mejores momentos | Última semifinal
El poderoso alegato de Sebastián Yatra por una de sus finalistas: “Sin ella, no sería la mejor final de La Voz”
El coach colombiano ha conseguido meter a sus dos talents en la final de La Voz 2025, que será la mejor de la historia después de sus palabras hacia Kimy.
El nivel de La Voz 2025 ha sido altísimo, y tras una última semifinal, ya conocemos a los cuatro talents que se debatirán por ser la mejor voz del país. Oihan, Kimy, Audrey y Antía han sido los favoritos del público, y se han convertido en los finalistas de una edición muy reñida.
Sebastián Yatra ha sido el único coach que ha colado a sus dos talents en la final y, en consecuencia, dejando a Mika sin representación en la final. Oihan y Kimy son las dos apuestas del colombiano, que llega muy fuerte a la última gala de la edición.
Sobre todo porque, tras la actuación de Kimy, quien nos dejó mudos con su impresionante voz y su versión de ‘Before You Go’, Yatra no tuvo pelos en la lengua.
“Si no votan por Kimy, van a estar perdiéndose lo que puede ser la mejor final de la historia de La Voz”, ha señalado el colombiano, provocando los aplausos y la ovación del público. Yatra usó sus poderes para conmover a los espectadores, y su talent fue una de las más votadas para obtener su lugar en la final. ¡Pincha en el vídeo y no te pierdas este momentazo!
