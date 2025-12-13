Muere el actor Héctor Alterio a los 96 años

El actor Héctor Alterio ha fallecido este sábado a los 96 años, según ha informado su familia en un comunicado distribuido por Pentación Espectáculos.

"Con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz", asegura el comunicado.

El productor teatral Jesús Cimarro, responsable de su último montaje, destacó su legado con un mensaje de despedida: "Se va, nos deja uno de nuestros grandes intérpretes de la escena española y argentina. Tuve el honor de ser su productor en numerosas producciones. Buen viaje, querido Héctor".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte de una actor "inmenso y querido" que deja "una huella imborrable" en el cine, en el teatro y la televisión. A través de la red social X, el ha subrayado también que su talento y su humanidad "seguirán vivos en cada uno de sus trabajos".

La vida profesional de Alterio

Alterio se aupó a los escenarios siendo muy joven y en ellos ha continuado hasta el final de su vida, con una gira con el texto 'Una pequeña historia', de tintes autobiográficos. Se estableció en España en 1975, cuando tuvo que abandonar Argentina por amenazas de muerte, donde empezó de nuevo hasta conquistar el cariño y el aplauso del público. En teatro, dejó interpretaciones memorables en obras como' En el estanque dorado', 'El padre', 'Una pequeña historia', consolidándose como un actor de enorme profundidad psicológica.

Sus hijos Ernesto Alterio y Malena Alterio siguieron sus pasos y son actores de cine, teatro y televisión con carrera destacada en España y Argentina. En su última aparición pública, en marzo de este año, Alterio sorprendió con una aparición en la serie 'Su Majestad', interpretando un papel especial junto a su hijo Ernesto, marcando así uno de sus últimos trabajos ante las cámaras.

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos por su aportación a la cultura. Entre los más destacados figuran el Goya de Honor, concedido por la Academia de Cine por el conjunto de su trayectoria; la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Gobierno de España; y diversos premios y distinciones tanto en Argentina como en España que reconocieron su excelencia artística, su compromiso con el oficio y su influencia en el teatro y el cine contemporáneos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.