Para 4 personas
Karlos Arguiñano: receta de pollo Marsala enriquecido con salsa de champiñones
El pollo Marsala con salsa de champiñones combina ingredientes que no solo aportan sabor, sino también grandes beneficios para tu salud. Y si además tienes poco tiempo para cocinar, estás en el lugar más indicado.
Publicidad
El cocinero Arguiñano enseña receta de pollo marsala con salsa de champiñones pensada para quienes quieren algo sabroso, sencillo y listo en poco tiempo. Ideal para sorprender entre semana sin complicaciones.
Los ingredientes que necesitas son los siguientes:
- 2 pechugas de pollo (4 medias)
- 60 ml de vino Marsala
- 150 g de champiñones
- 1 pastilla de caldo vegetal
- 1 cebolla
- 3 dientes de ajo
- 2 cucharadas de mantequilla
- 2 cucharaditas de ajo en polvo
- 1 cucharada de harina
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Y para la elaboración, Arguiñano dora las pechugas salpimentadas en aceite virgen extra, luego las reserva. En la misma cazuela rehoga cebolla y ajo, incorpora harina, mantequilla, vino Marsala, agua y caldo vegetal. Añade champiñones laminados para aportar textura. Sazona y deja cocinar la salsa unos minutos hasta que reduzca ligeramente.
Después vuelve a introducir las pechugas en la salsa, tapa la cazuela y cocina 12-15 minutos hasta que absorban sabores. Si la salsa se seca añade más agua. Finalmente espolvorea perejil picado antes de servir. Cada persona recibe media pechuga.
Publicidad