Karlos Arguiñano: receta de pollo Marsala enriquecido con salsa de champiñones

El cocinero Arguiñano enseña receta de pollo marsala con salsa de champiñones pensada para quienes quieren algo sabroso, sencillo y listo en poco tiempo. Ideal para sorprender entre semana sin complicaciones.

Los ingredientes que necesitas son los siguientes:

2 pechugas de pollo (4 medias)

60 ml de vino Marsala

150 g de champiñones

1 pastilla de caldo vegetal

1 cebolla

3 dientes de ajo

2 cucharadas de mantequilla

2 cucharaditas de ajo en polvo

1 cucharada de harina

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Y para la elaboración, Arguiñano dora las pechugas salpimentadas en aceite virgen extra, luego las reserva. En la misma cazuela rehoga cebolla y ajo, incorpora harina, mantequilla, vino Marsala, agua y caldo vegetal. Añade champiñones laminados para aportar textura. Sazona y deja cocinar la salsa unos minutos hasta que reduzca ligeramente.

Después vuelve a introducir las pechugas en la salsa, tapa la cazuela y cocina 12-15 minutos hasta que absorban sabores. Si la salsa se seca añade más agua. Finalmente espolvorea perejil picado antes de servir. Cada persona recibe media pechuga.