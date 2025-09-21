Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Karlos Arguiñano: receta de pollo Marsala enriquecido con salsa de champiñones

El pollo Marsala con salsa de champiñones combina ingredientes que no solo aportan sabor, sino también grandes beneficios para tu salud. Y si además tienes poco tiempo para cocinar, estás en el lugar más indicado.

Una receta rápida, fácil y sabrosa de Arguiñano: pollo marsala con salsa de champiñones

El cocinero Arguiñano enseña receta de pollo marsala con salsa de champiñones pensada para quienes quieren algo sabroso, sencillo y listo en poco tiempo. Ideal para sorprender entre semana sin complicaciones.

Los ingredientes que necesitas son los siguientes:

  • 2 pechugas de pollo (4 medias)
  • 60 ml de vino Marsala
  • 150 g de champiñones
  • 1 pastilla de caldo vegetal
  • 1 cebolla
  • 3 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de mantequilla
  • 2 cucharaditas de ajo en polvo
  • 1 cucharada de harina
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil

Y para la elaboración, Arguiñano dora las pechugas salpimentadas en aceite virgen extra, luego las reserva. En la misma cazuela rehoga cebolla y ajo, incorpora harina, mantequilla, vino Marsala, agua y caldo vegetal. Añade champiñones laminados para aportar textura. Sazona y deja cocinar la salsa unos minutos hasta que reduzca ligeramente.

Después vuelve a introducir las pechugas en la salsa, tapa la cazuela y cocina 12-15 minutos hasta que absorban sabores. Si la salsa se seca añade más agua. Finalmente espolvorea perejil picado antes de servir. Cada persona recibe media pechuga.

Una receta rápida, fácil y sabrosa de Arguiñano: pollo marsala con salsa de champiñones
Para 4 personas

Karlos Arguiñano: receta de pollo Marsala enriquecido con salsa de champiñones

