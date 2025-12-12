Alfombra roja de los Premios Ídolo 2025: los looks de los influencers del Olimpo digital

Se ha celebrado uno de los acontecimientos másesperados del año en el mundo digital: los Premios Ídolo 2025. Ha sido en IFEMA MADRID, donde decenas de creadores de contenido y celebrities se han reunido para celebrar el reconocimiento profesional de este gremio que, en muchas ocasiones ha estado infravalorado. La gala volvió a consolidarse como un punto clave para visibilizar, estrechar lazos, aplaudir a nuevos rostros con talento que se encuentran en su mejor momento y sobre todo, lo más difícil: reconocer a aquellos que estuvieron y aún siguen estando en lo más alto de las redes sociales.

Durante la gala se fueron entregando los premios, repartidos en un amplio abanico de categorías como música, viajes, humor, TikTok, emprendimiento digital o Ídolo Revelación, entre muchas otras. Entre los discursos reinaron las palabras de agradecimiento, sentimientos encontrados, lágrimas y dedicatorias especiales, que llenaron el escenario de momentos inolvidables tanto para el público como para los galardonados.

La gala de estos premios fue organizada por Aída Doménech, conocida en redes sociales como Dulceida, junto con el equipo de The Music Republic que se hizo cargo de la producción y de la música del evento. Pero, antes de la ceremonia, hubo una alfombra roja donde desfilaron y posaron para el photocall los invitados VIP y, aunque la temática del evento fue el cielo "heaven", muchos optaron por saltárselo y elegir looks más personalizados. Un gran evento que se pudo seguir en directo, tanto alfombra como gala, en Neox y Atresplayer.

Una alfombra donde vimos desde vestidos fantasía, elegantes y atrevidos, hasta propuestas innovadoras nunca antes vistas, y es que, todos resultaron llamativos a su manera. No obstante, algunos supieron interpretar mejor la temática del Olimpo, optando por atuendos dignos de dioses y diosas, mientras que otros se alejaron más de la inspiración celestial, aportando su toque personal.

Laura Escanes, con vestido color champán de Andrés Acosta.

Laura Escanes en los Premios Ídolo 2025 | Gtres

Violeta Mangriñán, con Joyas Antiguas Sardinero y styling gh.

Violeta Mangriñán en los Premios Ídolo 2025 | Gtres

La influencer Sofía Hamela, una de las más premiadas de la noche.

Sofía Hamela en los Premios Ídolo 2025 | Gtres

Marta Díaz, por Silvia Fernández Atelier.

Marta Díaz en los Premios Ídolo 2025 | Gtres

Sofía Suescun y Kiko Jiménez, la influencer vestida por Blanca Ramón de la Flor

Sofía Suescun y Kiko Jiménez en los Premios Ídolo 2025 | Gtres

El presentador y cantante Xuso Jones.