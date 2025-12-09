¡Atención! Mensaje importante de Arguiñano sobre las comidas de Navidad

Ahora que se acercan estas fechas tan especiales, vamos pensando en esas comidas y cenas que tanto nos gustan. Tapas y aperitivos, sopas y cremas, segundos platos, postres... sea lo que sea pero facilito y que nos salga bien.

Karlos Arguiñano, como buen cocinero, lo tiene muy presente y por esa razón ha querido transmitir un mensaje muy importante al respecto.

¿Qué podemos hacer en Nochebuena, Navidad, Nochevieja o Año Nuevo? ¿Qué tipo de recetas nos aconseja Karlos Arguiñano? ¿Pasa algo si queremos innovar con alguna receta?

Karlos Arguiñano nos ha regalado una serie de sugerencias y consejos que te serán de gran utilidad a la hora de cocinar cualquier cosa esta Navidad. ¡No te pierdas el vídeo!