Sigue su consejo

¡Atención! Mensaje importante de Arguiñano sobre las comidas de Navidad

Karlos Arguiñano ha comenzado el programa con un mensaje importante para todos aquellos que estáis pensando ya en la comidas y cenas especiales de estas navidades.

Mensaje importante de Arguiñano sobre las comidas de Navidad

Ahora que se acercan estas fechas tan especiales, vamos pensando en esas comidas y cenas que tanto nos gustan. Tapas y aperitivos, sopas y cremas, segundos platos, postres... sea lo que sea pero facilito y que nos salga bien.

Karlos Arguiñano, como buen cocinero, lo tiene muy presente y por esa razón ha querido transmitir un mensaje muy importante al respecto.

¿Qué podemos hacer en Nochebuena, Navidad, Nochevieja o Año Nuevo? ¿Qué tipo de recetas nos aconseja Karlos Arguiñano? ¿Pasa algo si queremos innovar con alguna receta?

Karlos Arguiñano nos ha regalado una serie de sugerencias y consejos que te serán de gran utilidad a la hora de cocinar cualquier cosa esta Navidad. ¡No te pierdas el vídeo!

