El mar vuelve a golpear en Punta Herminia: un joven rescatado y dos heridos tras un golpe de ola en A Coruña

El mar no necesita un gran temporal para recordar su peligrosidad en uno de los puntos más expuestos del litoral coruñés.

El incidente se produjo poco antes de las 13:00 horas, cuando varios vecinos que paseaban por la zona presenciaron cómo una ola alcanzaba a un grupo de jóvenes que se encontraban sobre las rocas. Uno de ellos fue arrastrado directamente al mar y, aunque logró mantenerse a flote, no era capaz de salir por sus propios medios. Los testigos dieron inmediatamente la voz de alarma al 112 Galicia.

El aviso activó un amplio dispositivo de emergencias. Hasta Punta Herminia se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Policía Nacional y Local, Bomberos de A Coruña, Salvamento Marítimo, el Servizo de Gardacostas de Galicia y el helicóptero Helimer, aunque finalmente no fue necesaria su intervención. La lancha LS Hércules de la Cruz Roja del Mar llegó con rapidez y logró rescatar al joven, que se encontraba consciente pero exhausto.

Una vez a salvo, el afectado fue trasladado en ambulancia desde la base de Cruz Roja situada junto a la Torre de Control Marítimo hasta el Hospital Universitario de A Coruña (Chuac). Según fuentes sanitarias, su estado no revestía gravedad. Las otras dos personas implicadas no llegaron a caer al agua, pero sufrieron diversas lesiones al ser lanzadas contra las rocas por la fuerza del mar. Una de ellas también tuvo que ser trasladada al hospital.

El suceso ocurrió en una jornada sin alerta roja por temporal, aunque la Agencia Estatal de Meteorología mantenía activo un aviso amarillo por fenómenos costeros, con previsión de oleaje significativo. Una circunstancia que, según los servicios de emergencia, suele generar una falsa sensación de seguridad entre quienes se acercan al mar para observarlo o fotografiarlo.

La zona de la Caracola, una escultura de gran tamaño integrada en el paisaje rocoso de Punta Herminia, es conocida por su belleza, pero también por su peligrosidad. Pese a la presencia de carteles que advierten del riesgo de acercarse al agua cuando hay oleaje, los accidentes se repiten con frecuencia. En este caso, el hecho de que los jóvenes fueran extranjeros pudo influir en que no comprendieran las advertencias.

No es un episodio aislado. En los últimos años, este tramo del litoral coruñés ha sido escenario de numerosos rescates y también de tragedias. El pasado mes de febrero, una mujer de 43 años fue arrastrada por una ola mientras paseaba cerca de la orilla y tuvo que ser evacuada al Chuac. Un mes después, un hombre cayó al mar mientras intentaba hacerse una fotografía; su cuerpo apareció sin vida días más tarde.

La lista se remonta décadas atrás. En 1997, un joven de 30 años perdió la vida en este mismo punto tras precipitarse al mar. Un año después, un percebeiro falleció mientras trabajaba en condiciones de fuerte oleaje. En 2006, otro cuerpo fue recuperado en las inmediaciones de la Torre de Hércules tras un aviso ciudadano.

Los servicios de emergencia insisten en que el mar en esta zona puede cambiar en cuestión de segundos y que incluso con avisos amarillos el riesgo es elevado.

