MEJORES MOMENTOS | 13 DE DICIEMBRE

La mala suerte de este concursante: “¡Cómo repartes, Tiki-Taka!”

José cae en el gajo del ‘se lo doy’ hasta en dos ocasiones en un mismo panel, perdiendo el dinero que había acumulado en ambas ocasiones.

Jose, concursante de La ruleta de la suerte noche

Julio Gil López
Publicado:

A pesar de que el programa se llama La ruleta de la suerte noche, no siempre hay buena suerte para los concursantes. José ha sufrido una serie de infortunios en un mismo panel, hasta en tres ocasiones ha tenido que ceder el marcador a sus compañeros.

“Has repartido 3.200 euros y tú no tienes nada”, ha señalado Jorge Fernández con un tono sarcástico. Lo único bueno es que el concursante ha podido aguantar el turno y al final ha conseguido sumar algo a su marcador.

El presentador ha disfrutado del panel, incluso se ha permitido algún chascarrillo a José. “Ahí tienes el ‘se lo doy’”, le ha comentado en tono de broma, con tan mala suerte que ha vuelto a caer.

Muy mala suerte, pero al final ha conseguido resolver el panel.

