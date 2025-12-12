VOTA: Tú decides quién será el ganador de La Voz 2025

La Voz está en su fase decisiva y, como siempre, son los espectadores quienes tienen el poder de decidir el destino de los talents.

Después de la primera seminifinal, cada uno de los cuatro coaches, Sebastián Yatra, Pablo López, Malú y Mika, cuenta con dos representantes de sus equipos en la segunda semifinal. Los votos de los espectadores decidirán quiénes, de entre esos 8, serán los 4 finalistas que se jugarán todo en la gran final del viernes 19 de diciembre.

Una vez sepamos quiénes son esos cuatro finalistas, al final de la segunda semifinal, las votaciones quedarán abiertas, durante toda una semana, para poder elegir a la mejor voz del país en esta edición.

Los espectadores dispondrán de 3 votos cada 24 horas para poder apoyar a sus candidatos y ayudarles a ganar el programa. Y todo se decidirá, tras sus últimas actuaciones y una gala final plagada de magia y sorpresa, en esa noche del viernes 19 en la que conoceremos quién es el ganador de esta edición y qué coach triunfa en esta edición 2025.

Puedes consultar aquí las Condiciones de participación.