Lo mejor de Manu en sus 400 programas en Pasapalabra: curiosidades, anécdotas y récords

Manuel Pascual es el concursante infinito de Pasapalabra. Es imposible imaginar cuál es su techo, hasta dónde llegará. Si se convertirá en el próximo ganador del bote, ya tan histórico como él mismo y por encima de los 2,5 millones de euros, es uno de los grandes misterios. Rosa también tiene ahí mucho que decir. Lo que sí es seguro es que el madrileño sigue agrandando su propio récord de longevidad porque ha superado los 400 programas.

El plusmarquista de Pasapalabra

Ya parecía impensable llegar a la marca que dejó Orestes y la superó. Manu es el plusmarquista de Pasapalabra. Es el concursante que más veces se ha enfrentado a El Rosco, el que ha conseguido más victorias y el que lleva más dinero acumulado, más de 250.000 euros. Podría convertirse en el ganador del mayor bote en la historia del programa y con la particularidad única de haberlo visto crecer desde el primer día. Lo ha rozado hasta en seis ocasiones. Su último 24 fue el pasado 24 de octubre.

Manu va de récord en récord también de la mano de Rosa. Juntos son la pareja con más enfrentamientos en los más de 35 años de vida de Pasapalabra. Con más de 270 duelos, hace ya tiempo que superaron la marca que establecieron Orestes y Rafa (196 programas). Este dato permite otra estadística: un récord en empates, y eso que ellos mismos aseguran que tampoco es tan frecuente que firmen tablas para la gran cantidad de Roscos compartidos.

Por lógica y por permanencia, Manu cuenta con más triunfos que Rosa. La gallega es su actual rival, la más longeva y su mayor amenaza para conquistar el bote. No obstante, ha tenido otros oponentes. Hay que recordar a Vicky del Cerro y a Nacho Mangut, y también a Inma, Javi, Aitor, Alberto, Ángel y Natalia.

Entre las pruebas de Pasapalabra, el madrileño demuestra cada tarde que es prácticamente infalible en el ¿Dónde Están?, pero que su talón de Aquiles es La Pista. Como ocurre con Rosa, cada vez que acierta a la primera supone un titular por lo extrañamente infrecuente que es. Como paradoja, le encanta la música y, aunque le puede la timidez en el plató, uno de sus momentazos fue el reguetón que bailó con Roberto Leal.

Datos y curiosidades de un concursante humilde

El 18 de mayo de 2024, todo el mundo se hacía esta pregunta: ¿quién es Manuel Pascual? Ya el primer día dejó huella con un arranque de 17 aciertos seguidos en El Rosco. En su presentación, contó algunos de sus datos esenciales: es de la localidad madrileña de Collado Villalba y entonces tenía 27 años. Dos septiembres después, en concreto el día 2, celebró sus 29 en el plató reconociendo: “Me estoy haciendo viejo en Pasapalabra”.

Licenciado en Psicología, ha estudiado un máster de Terapia Psicoanalítica. Siempre que puede, Manu asegura que destinará una parte del dinero ganado en Pasapalabra a seguir formándose y ejercer como psicólogo con su propio despacho.

Entre las curiosidades que ha ido revelando en su larguísima trayectoria en Pasapalabra, destaca es que es aficionado al coleccionismo de mapas, que el deporte que más le gusta es el ciclismo aunque también ha jugado mucho y bien al fútbol como delantero, que y, algo que demuestra cada tres programas, le encantan los juegos de palabras. De ahí nacieron sus poemas de despedida para los invitados, una tradición personal a la que ya no falta nunca en el concurso.

La familia, un pilar fundamental

Si Manu siempre ha demostrado tener una cabeza muy bien amueblada, él mismo ha dado el mérito a su familia en varias ocasiones. En su programa 300, el concursante quiso dar las gracias a su madre. “Ha peleado por darme la mejor educación posible, y esto no es nada con la pelea que ella ha tenido”, dijo emocionado.

Su abuela también es un pilar en su vida y, de hecho, uno de los principales motivos por los que se convirtió en seguidor de Pasapalabra desde niño y dio el paso de presentarse al casting. Por cierto, en la web conservamos como oro esas imágenes del madrileño haciendo esas pruebas presenciales, el verdadero inicio de su experiencia en el programa.

Otro detalle muy personal es que también tiene un rincón especial en la provincia abulense. “Mi pueblo es de Ávila”, reveló en una ocasión.

Manu y los invitados

El madrileño cuenta con un curioso récord: es el primer concursante de Pasapalabra que ha coincidido con un invitado tres veces. Fue con Lucía Jiménez y, a este paso, quizá hasta haya una cuarta ocasión. Además, se han ido destapando anécdotas que ha vivido con algunos de ellos, desde lo que compartió con Ricardo Gómez “en el pasado” a su “bonita historia de amor” con Natalia Sánchez gracias al teatro.

En definitiva, Manu reúne las mejores cualidades que puede tener un concursante de Pasapalabra. Por eso ha conquistado a los espectadores, por eso su permanencia en Pasapalabra parece no tener fin, por eso es favorito a hacer historia en El Rosco. Por eso es infinito.