“Muchas felicidades”: 37.650 eurazos de premio final para esta concursante

Un programa de claroscuros, con grandes premios para los concursantes.

La ruleta de la suerte noche

Julio Gil López
Publicado:

La ruleta de la suerte noche es la edición especial d ellos sábados por la noche del programa. Lo que le hace tan especial son los grandes premios que se llevan los concursantes en comparación con la edición de diario.

En esta novena entrega, los presentadores Jorge Fernández y Laura Moure han guiado un programa lleno de momentazos, acompañados por la banda, quienes han tenido su momento de protagonismo con los tres paneles musicales que ha conseguido José.

Concursante de La ruleta de la suerte noche

La triunfadora de la noche ha sido Ali, con grandes tiradas como en el panel del bote, en el que ha conseguido 19.550 eurazos.

Ali, concursante de La ruleta de la suerte noche

Pero también ha habido un pequeño drama, Juan no ha conseguido ningún premio y se ha ido a casa con cero euros. José ha estado dentro de la final, pero en el último panel, Ali ha conseguido el pase directo. Aun así, José ha conseguido 20.400 euros de premio.

Revive los mejores momentos del noveno programa en la web de Antena 3. ¡No te lo pierdas!

