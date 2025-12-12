¡Prepárate! El Volumen 2 de Stranger Things será más lacrimógeno, terrorífico y emotivo según los creadores de la serie

Stranger Things es la serie por excelencia de Netflix. Una producción que estrenó su primera temporada en 2016 y que ahora, más de 9 años después, pretende dar el adiós definitivo a sus fans por todo lo alto. La expectación está por las nubes y el mundo entero recibió con brazos abiertos el Volumen 1, que se estrenó el pasado 27 de noviembre.

Sin embargo, estos cuatro primeros episodios supieron a poco. En especial teniendo en cuenta el cliffhanger de Will, que nos presentó a este personaje como nunca antes se había visto. Ahora bien, esto no era más que la antesala de lo que está por venir y el mismísimo Ross Duffer, cocreador de la serie, lo ha dejado muy claro en su perfil de Instagram.

Will en Stranger Things 5 | Netflix

En una reciente publicación, Ross ha anunciado que el Volumen 2 ya está terminado: "Capítulos cino, seis y siete cerrados, mezclados, con música y retoques de color". Aunque, lejos de quedarse ahí, ha hecho un repaso a lo que está por venir el próximo 26 de diciembre.

"Shok Jock", comienza haciendo referencia al título del quinto episodio, "empieza momentos después del final de El Hechicero. Frank Darabont está de vuelta, pero aquí muestra una fuerza muy diferente a la de La trampa de Turnbow: Es mucho más oscura y mucho más aterradora".

Estas palabras no se deben tomar a la ligera, y es que el director del tercer y quinto capítulo de la temporada final es el mismo responsable de dar vida a los zombis de The walking dead. Un cineasta que llegó a la cima de la industria con Cadena perpetua y la Milla verde (ambas adaptaciones de Stephen King) y que la serie de Netflix ha querido fichar para su última tanda.

Millie Bobby Brown en Stranger Things 5 | Netflix

"Escape from Camazotz", continúa sobre el sexto, "es el regreso de Shawn Levy a la dirección. Es el episodio más importante de los tres y las actuaciones nos hacen llorar cada vez que lo vemos".

Levy es el productor ejecutivo de Stranger Things y, a excepción de los hermanos Duffer, la persona que mejor conoce el universo de Hawkins. La última vez que se puso tras las cámaras fue en el cuarto capítulo de la cuarta temporada y las palabras de Ross parecen indicar que se aproxima un momento especialmente dramático en la serie (todos los rezos están puestos en Steve).

"The Bridge", comenta acerca del séptimo y último del Volumen 2, "lo codirigimos con Shawn. No quiero desvelar demasiado, pero aparte del final, probablemente sea el capítulo más emotivo de la temporada".

Así, entre lágrimas y terror el mundo entero volverá al Upside Down por penúltima vez. Y es que, como el propio Ross ha recalcado, "habrá una larga espera de seis días para el final".

2026 supone el inicio de un nuevo año, pero también el final de una de las series más populares del siglo XXI. Eleven y compañía nos han acompañado casi durante una década aunque, como bien se dice, todo lo bueno se acaba. Eso sí, es muy probable que este no sea el adiós definitivo y dentro de no mucho tengamos novedades sobre otros proyectos ambientados en el imaginario de los Duffer.