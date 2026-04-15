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La segunda gala de Mask Singer, en directo: descubre quién se esconde bajo las nuevas máscaras
El programa más enigmático de la televisión regresa esta noche con dos nuevos desenmascaramientos.
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El secreto mejor guardado de la televisión vuelve a ponerse a prueba. Esta noche, seis nuevas máscaras saltan a la arena de Mask Singer con un único objetivo: no ser descubiertos.
Arturo Valls vuelve a capitanear una gala donde las apuestas de Ana Milán, Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo y Juan y Medio prometen ser más arriesgadas que nunca, moviéndose entre grandes figuras de la música, el deporte de élite y el humor nacional.
¿Lograrán Clavel, Fregona, Bocata de calamares, Jirafa, Pizza y Caracol evitar revelar su identidad en su debut? ¡Descúbrelo esta noche!
Día de estrenos: estás son las seis máscaras que debutarán esta noche
Arturo Valls abre de nuevo el plató para presentar al segundo grupo de la edición. Esta noche conoceremos el talento y las pistas de Clavel, Fregona, Bocata de calamares, Jirafa, Pizza y Caracol.
¡Vuelve la emoción! Así será la segunda gala de Mask Singer
Después de arrasar en su estreno, Mask Singer regresa con otra noche de lo más especial.
Con Arturo Valls de maestro de ceremonias y Ana Milán, Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre y Juany Medio como investigadores, esta segunda gala promete emociones fuertes
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