Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Imperdible

La segunda gala de Mask Singer, en directo: descubre quién se esconde bajo las nuevas máscaras

El programa más enigmático de la televisión regresa esta noche con dos nuevos desenmascaramientos.

La segunda gala de Mask Singer, en directo: descubre quién se esconde bajo las nuevas máscaras

Publicidad

El secreto mejor guardado de la televisión vuelve a ponerse a prueba. Esta noche, seis nuevas máscaras saltan a la arena de Mask Singer con un único objetivo: no ser descubiertos.

Arturo Valls vuelve a capitanear una gala donde las apuestas de Ana Milán, Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo y Juan y Medio prometen ser más arriesgadas que nunca, moviéndose entre grandes figuras de la música, el deporte de élite y el humor nacional.

¿Lograrán Clavel, Fregona, Bocata de calamares, Jirafa, Pizza y Caracol evitar revelar su identidad en su debut? ¡Descúbrelo esta noche!

EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar
imagen de perfil
Roberto Fernández Ferreira

Día de estrenos: estás son las seis máscaras que debutarán esta noche

Arturo Valls abre de nuevo el plató para presentar al segundo grupo de la edición. Esta noche conoceremos el talento y las pistas de Clavel, Fregona, Bocata de calamares, Jirafa, Pizza y Caracol.

imagen de perfil
Roberto Fernández Ferreira

¡Vuelve la emoción! Así será la segunda gala de Mask Singer

Después de arrasar en su estreno, Mask Singer regresa con otra noche de lo más especial.

Con Arturo Valls de maestro de ceremonias y Ana Milán, Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre y Juany Medio como investigadores, esta segunda gala promete emociones fuertes

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

Bea Arias en Espejo Público.

Beatriz Arias publica 'Soy la nueva': "El síndrome del impostor nos afecta a todos, pero las mujeres lo transitamos de otra manera"

La segunda gala de Mask Singer, en directo: descubre quién se esconde bajo las nuevas máscaras

La segunda gala de Mask Singer, en directo: descubre quién se esconde bajo las nuevas máscaras

Javier Rigau

Javier Rigau carga contra el asistente de Gina Lollobrigida: "Por no haber colaborado con esa banda familiar, yo tuve mi castigo"

El jurado de Tu cara me suena confiesa qué espera de esta edición: "El factor sorpresa no hay que perderlo nunca"
Entrevista exclusiva

Las expectativas del jurado de Tu cara me suena para esta edición: "El factor sorpresa no hay que perderlo nunca"

Críticas de los jueces.
Caso Begoña Gómez

Los jueces critican a Bolaños por sus ataques al juez Peinado: "Se está sembrando la duda sobre la Justicia"

Elisa Beni en Espejo Público.
Imputación Begoña Gómez

Elisa Beni carga contra el ministro Óscar Puente por criticar al juez Peinado: "Lo que dice es excepcionalmente grave"

La periodista Elisa Beni analiza la actitud de varios ministros del Gobierno criticando al juez Peinado por el procesamiento de Begoña Gómez.

Nuevas máscaras y más misterio: todo listo para la gran cita de esta noche en Mask Singer
Después de El Hormiguero

Nuevas máscaras y más misterio: todo listo para la gran cita de esta noche en Mask Singer

Clavel, Fregona, Jirafa, Pizza, Bocata de calamares y Caracol debutan esta noche dispuestos a revolucionar las teorías de los investigadores.

Sonsoles Ónega

¿Cuál es mi cámara?: Sonsoles Ónega se mete en un informativo surrealista en El Hormiguero

Pablo Alborán

Esta noche, la dulzura de Pablo Alborán aterriza en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Sonsoles Ónega en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Sonsoles Ónega en El Hormiguero

Publicidad