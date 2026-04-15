La segunda gala de Mask Singer, en directo: descubre quién se esconde bajo las nuevas máscaras

El secreto mejor guardado de la televisión vuelve a ponerse a prueba. Esta noche, seis nuevas máscaras saltan a la arena de Mask Singer con un único objetivo: no ser descubiertos.

Arturo Valls vuelve a capitanear una gala donde las apuestas de Ana Milán, Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo y Juan y Medio prometen ser más arriesgadas que nunca, moviéndose entre grandes figuras de la música, el deporte de élite y el humor nacional.

¿Lograrán Clavel, Fregona, Bocata de calamares, Jirafa, Pizza y Caracol evitar revelar su identidad en su debut? ¡Descúbrelo esta noche!