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AlaZ | 22 de julio

Javier, obligado a arriesgar en el último segundo de AlaZ para evitar la Silla Azul

Tras verse por detrás en el marcador, al madrileño no le ha quedado más remedio que decir una palabra que le sonaba para forzar el empate.

Javier, obligado a arriesgar en el último segundo de AlaZ para evitar la Silla Azul

Javier, obligado a arriesgar en el último segundo de AlaZ para evitar la Silla Azul

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Patri Bea
Patri Bea
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David ha sido el que más segundos ha conseguido acumular durante el programa de hoy con la ayuda de su equipo y ha escogido empezar de la A a la Z. Lo ha hecho con 165 segundos en su marcador y ha sumado… ¡10 aciertos del tirón!

Javier, por su parte, ha tenido que comenzar de la Z a la A y lo ha hecho con 148 segundos en su marcador, que tampoco están nada mal. Y aunque ha sido precavido con la segunda letra que le ha tocado, pronto ha cogido ritmo.

Sin embargo, David ha conseguido mantenerse por encima durante toda la prueba y al terminar su tiempo con 22 aciertos en su marcador, ha obligado a Javier a igualarlo si quería evitar la Silla Azul. ¡Descubre el desenlace de la prueba en el vídeo de arriba!

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