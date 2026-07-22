Tania Llasera lo da todo al ritmo de 'Acalorado' tras ganar su duelo en La Pista contra Óscar Higares

‘Acalorado’ ha sido la canción que tanto les ha costado sacar a nuestros concursantes en la prueba: La Pista. Tania Llasera y Óscar Higares han tenido un duelo lleno de dudas y dedicaciones.

Por más pistas que nuestro presentador, Roberto Leal, les ha ido dando, no había manera de que acertaran la canción. Tania le había prometido al público “dedicarle su victoria”, pero al verlo tan complicado, tras la tercera pista le ha pedido perdón “porque no iba a poder ser”.

Contra todo pronóstico, la última pista, “con calor en el cuerpo”, le ha hecho encontrar la inspiración y se ha llevado los dos segundos para su equipo, aunque lo haya dicho en femenino. Finalmente, Tania Llasera ha levantado al plató dándolo todo con la canción de Los diablos. ¡Dale al play para revivir este momentazo!

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