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Toni Bolaño ve a Zapatero "noqueado" y considera una "bomba de humo" las acusaciones de 'Julito' al expresidente y sus hijas

El periodista sostiene que la declaración del exsocio del expresidente responde a una "estrategia de defensa" y cree que Zapatero sigue sin dar explicaciones convincentes sobre las gestiones que se le atribuyen.

Toni Bolaño, contra la comparecencia de 'Julito' Martínez

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Sofía Avendaño
Publicado:

Tras las declaraciones de Julio Martínez ante la Audiencia Nacional en la tarde del martes, se habla de un "tirón de manta" muy recatado por parte del exsocio de José Luis Rodríguez Zapatero. 'Julito' ha asegurado que el expresidente de España estaba implicado en el caso Plus Ultra y lo que es más, era el que "movía los hilos" para que todo siguiera adelante y así poder darle los beneficios de lo obtenido a Pedro Sánchez durante su gobierno.

Sin embargo, según analistas políticos como Toni Bolaño, estas declaraciones están bajas en sustancia. "Es un cierre de filas muy acotado", ha comentado el periodista en Espejo Público. Según comenta, Martínez ha hecho referencia a llamadas del expresidente con personas a las que él no conocía. Bolaño asegura que es imposible estar implicado en un caso y no saber con quién se intercambiaban las llamadas de tu socio. "Si te dicen que le hagas una llamada a alguien para mediar, sabes a quién haces la llamada" ha remarcado. Por esto, considera que Julio Martínez ha lanzado una "bomba de humo", sacando a relucir acusaciones contra Zapatero pero sin evidenciar las pruebas necesarias.

Por otro lado, el periodista confiesa, "como persona de izquierdas", que el caso Zapatero le resulta totalmente inquietante y "le faltan explicaciones". Asegura que el socialista era todo "un referente" y "un faro moral" para las personas que apoyan el partido.

"Es una estrategia de defensa"

En este contexto, Bolaño fue todavía más allá y ha asegurado que, a su juicio, "el expresidente está noqueado políticamente". El periodista insistió en que "después de dos meses no tengamos una explicación fehaciente sobre las joyas...", una cuestión que, en su opinión, sigue generando dudas.

Respecto a la declaración de Julio Martínez, sostiene que "no hay que ser muy linces, es una estrategia de defensa clarísimamente", restando credibilidad a las acusaciones vertidas contra el expresidente.

Por último, Bolaño ha querido recordar que "el lobby no está regulado en España, pero es legal, hay decenas de empresas que lo hacen", aunque ha planteado una incógnita sobre la actuación de Zapatero: "¿Por qué nos mintió el presidente Zapatero? ¿O él estaba convencido de que no hizo esas gestiones?", ha dejado en el aire.

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