Pistas | Programa 2
La pista de Caracol que apunta a un crack del deporte: “No hay disciplina que se me resista”
Lo bueno se hace esperar, y Caracol ha tardado cinco años para llegar a Mask Singer.
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Sin prisa pero sin pausa, Caracol ha llegado a Mask Singer dispuesto a una revolucionar esta edición. Con sus primeras pistas, hemos podido ver que bajo esta entrañable máscara podría esconderse un crack del deporte. ¡Revisa todas sus pistas!
- Mientras desayuna magdalenas con leche, dice que “lo bueno se hace esperar”, y también comenta que puede ir donde le da la gana sin pagar hotel: al centro para “vida y ajetreo”, o al sur para “solecito y buen tiempo”.
- Caracol, quieto en una pista de tenis, desvela que es un crack del deporte: “No hay disciplina que se me resista”, destaca, sobre todo por su físico.
- También arranca desde una línea de salida, pero a su ritmo ya que “las prisas no son buenas”.
¿Quién se esconderá bajo Caracol? ¡Qué ganas de descubrir su identidad en Mask Singer!
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