La pista de Caracol que apunta a un crack del deporte: “No hay disciplina que se me resista”

Sin prisa pero sin pausa, Caracol ha llegado a Mask Singer dispuesto a una revolucionar esta edición. Con sus primeras pistas, hemos podido ver que bajo esta entrañable máscara podría esconderse un crack del deporte. ¡Revisa todas sus pistas!

Mientras desayuna magdalenas con leche, dice que “lo bueno se hace esperar”, y también comenta que puede ir donde le da la gana sin pagar hotel: al centro para “vida y ajetreo”, o al sur para “solecito y buen tiempo”.

Caracol, quieto en una pista de tenis, desvela que es un crack del deporte: “No hay disciplina que se me resista”, destaca, sobre todo por su físico.

También arranca desde una línea de salida, pero a su ritmo ya que “las prisas no son buenas”.

¿Quién se esconderá bajo Caracol? ¡Qué ganas de descubrir su identidad en Mask Singer!