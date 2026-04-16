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Pistas | Programa 2

La pista de Caracol que apunta a un crack del deporte: “No hay disciplina que se me resista”

Lo bueno se hace esperar, y Caracol ha tardado cinco años para llegar a Mask Singer.

La pista de Caracol que apunta a un crack del deporte

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Julián López
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Sin prisa pero sin pausa, Caracol ha llegado a Mask Singer dispuesto a una revolucionar esta edición. Con sus primeras pistas, hemos podido ver que bajo esta entrañable máscara podría esconderse un crack del deporte. ¡Revisa todas sus pistas!

  • Mientras desayuna magdalenas con leche, dice que “lo bueno se hace esperar”, y también comenta que puede ir donde le da la gana sin pagar hotel: al centro para “vida y ajetreo”, o al sur para “solecito y buen tiempo”.
  • Caracol, quieto en una pista de tenis, desvela que es un crack del deporte: “No hay disciplina que se me resista”, destaca, sobre todo por su físico.
  • También arranca desde una línea de salida, pero a su ritmo ya que “las prisas no son buenas”.

¿Quién se esconderá bajo Caracol? ¡Qué ganas de descubrir su identidad en Mask Singer!

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