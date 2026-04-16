¿Es Serena Williams la Fregona de Mask Singer? Ana Milán amenaza con pulsar el delatador

Fregona ha irrumpido en el escenario con una energía que ha dejado a todos sin palabras. Tras su actuación, Arturo Valls ha exclamado, emocionado, que estamos ante una "nueva máscara internacional”. Ana Milán se ha fijado en un detalle clave: cree que el disfraz, aunque voluminoso, esconde un físico "muy marcado" y que se ha elegido precisamente para despistar sobre su verdadera figura.

La seguridad de Ana Milán ha llegado a tal punto que ha amenazado con pulsar el botón del delatador. La investigadora está convencida de que bajo los flecos de Fregona se esconde la leyenda del tenis Serena Williams. Una apuesta arriesgada que ha dejado al plató en silencio.

El resto de la mesa también ha apuntado muy alto con nombres que cruzan fronteras. Boris Izaguirre ha lanzado su teoría señalando a la actriz Brooke Shields, mientras que Ruth Lorenzo ha preferido quedarse en Europa con la italiana Laura Pausini. Por último, Juan y Medio, libreta en mano y analizando cada detalle, ha asegurado que se trata de la actriz mexicana Salma Hayek. ¿Quién habrá estado más afinado?