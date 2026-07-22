Gabriel exige a Begoña las fotos de su infidelidad con María a cambio de dejarla ir a la casa de los montes, ¿aceptará?

Begoña se ha visto sobrepasada por la situación que atraviesa con Juanito y Digna le ha propuesto alojarse unos días en la casita del monte para fortalecer su vínculo con el bebé y lograr que vuelva a tomar leche materna.

A la enfermera le ha parecido una idea brillante, pero sabe que primero necesita contar con el permiso de Gabriel, así que se ha presentado en el despacho para hacerle esta propuesta: “Serían solo unos días”.

Al principio Gabriel no se ha mostrado nada convencido, pero ha terminado accediendo a cambio de cumplir con una condición que pone a la enfermera entre la espada y la pared… ¡entregarle los negativos que prueban su infidelidad con María!

Begoña no ha dado crédito a esta proposición y se ha marchado del despachado, no sin antes dejarle claro que no está dispuesta a pagar ese precio. ¿Terminará sucumbiendo a su chantaje o se mantendrá firme?

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