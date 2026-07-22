Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 609

Gabriel exige a Begoña las fotos de su infidelidad con María a cambio de dejarla ir a la casa de los montes, ¿aceptará?

Digna ha animado a la enfermera a pasar unos días a solas con Juanito para fortalecer su vínculo con él.

Gabriel exige a Begoña las fotos de su infidelidad con María a cambio de dejarla ir a la casa de los montes, ¿aceptará?

Gabriel exige a Begoña las fotos de su infidelidad con María a cambio de dejarla ir a la casa de los montes, ¿aceptará?

Publicidad

Begoña se ha visto sobrepasada por la situación que atraviesa con Juanito y Digna le ha propuesto alojarse unos días en la casita del monte para fortalecer su vínculo con el bebé y lograr que vuelva a tomar leche materna.

A la enfermera le ha parecido una idea brillante, pero sabe que primero necesita contar con el permiso de Gabriel, así que se ha presentado en el despacho para hacerle esta propuesta: “Serían solo unos días”.

Al principio Gabriel no se ha mostrado nada convencido, pero ha terminado accediendo a cambio de cumplir con una condición que pone a la enfermera entre la espada y la pared… ¡entregarle los negativos que prueban su infidelidad con María!

Begoña no ha dado crédito a esta proposición y se ha marchado del despachado, no sin antes dejarle claro que no está dispuesta a pagar ese precio. ¿Terminará sucumbiendo a su chantaje o se mantendrá firme?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad » Mejores momentos

Publicidad

Series

Gabriel exige a Begoña las fotos de su infidelidad con María a cambio de dejarla ir a la casa de los montes, ¿aceptará?

Gabriel exige a Begoña las fotos de su infidelidad con María a cambio de dejarla ir a la casa de los montes, ¿aceptará?

Gabriel reprocha a Tasio haber confesado su implicación en la reformulación de los perfumes: “Pensaba que lo llevarías en secreto”

Gabriel reprocha a Tasio haber confesado su implicación en la reformulación de los perfumes: “Pensaba que lo llevarías en secreto”

La madre de Valentina se presenta en la tienda para hacer las paces, pero ella le planta cara: “¿Qué narices haces aquí?”

La madre de Valentina se presenta en la tienda para hacer las paces, pero ella le planta cara: “¿Qué narices haces aquí?”

“¿Cómo habéis podido mentirme?”: Miguel recrimina a sus padres que le ocultaran el embarazo de Marisol
Capítulo 609

“¿Cómo habéis podido mentirme?”: Miguel recrimina a sus padres que le ocultaran el embarazo de Marisol

Kazim
Capítulo 95

"No me iré": Kazim sorprende a Suna con el gesto más bonito de su vida

El domingo 20 de septiembre atresplayer estrena ‘A la deriva’, la nueva serie de Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher
Gran estreno

El domingo, 20 de septiembre, atresplayer estrena A la deriva, la nueva serie de Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher

La serie se estrena en exclusiva en atresplayer y próximamente se verá en el Prime Time de Antena 3.

Padre no hay más que uno, la serie
JUEVES A LAS 23.00H

Descubre a los Vicho, la nueva familia de moda en Padre no hay más que uno, la serie

Los Vicho han llegado con fuerza para conquistar la pequeña pantalla al igual que lo hizo la familia García Loyola en el cine. ¡Te contamos todo sobre esta nueva familia!

Begoña Caparrós es Dorotea, la madre de Valentina en Sueños de libertad

Begoña Caparrós es Dorotea, la madre de Valentina en Sueños de libertad

Alya se niega a marcharse de la mansión y planta cara a Sadakat: "Soy la señora de esta casa"

Alya se niega a marcharse de la mansión y planta cara a Sadakat: "Soy la señora de esta casa"

<p>| <a href="https:www.google.com/preferences/source?q=antena3.com?|||EXTERNO"><strong>Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas</strong></a></p>

Cihan entra en prisión para descubrir la verdad sobre Boran: Alya se despide con el corazón roto

Publicidad