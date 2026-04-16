“Los prismáticos de oro ya tienen dueña”: Ana Milán asegura conocer la identidad de Jirafa

Jirafa ha dejado una actuación para el recuerdo en su debut en Mask Singer. Ana Milán no ha querido empezar su investigación sin poner en valor el mérito del famoso que se esconde debajo, destacando la increíble agilidad que ha demostrado a pesar de llevar una máscara tan voluminosa. "Me da un ataque", ha confesado la actriz antes de sentenciar que tiene la identidad clarísima.

Tan segura está Ana Milán de su teoría que ha afirmado que los prismáticos de oro ya tienen dueña: está convencida de que Dani Rovira es quien se esconde tras el largo cuello de Jirafa. Sin embargo, mientras ella defendía su apuesta, Juan y Medio ha protagonizado el momento cómico de la investigación al ‘robarle’ los prismáticos sin que nadie se diese cuenta.

Las apuestas han seguido subiendo de tono con Ruth Lorenzo, que ha preferido tirar por el lado musical señalando a Melendi. Este nombre ha provocado la reacción de Boris Izaguirre, que tras soltar que sus compañeras están "muy idas de la olla", ha lanzado su propia apuesta por el modelo Jon Kortajarena.

Finalmente, Juan y Medio, ya con el trofeo en su poder, ha vuelto al terreno del humor para asegurar que es Jorge Cadaval, de Los Morancos. ¿Logrará Ana Milán recuperar sus prismáticos y acertar con el actor malagueño?