Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
MASK SINGER: Martina Navratilova, nueva estrella internacional desenmascarada

Investigación | Programa 2

“Los prismáticos de oro ya tienen dueña”: Ana Milán asegura conocer la identidad de Jirafa

La dificultad de actuar bajo una máscara de tales dimensiones ha asombrado a los investigadores, que han terminado divididos entre el humor y el mundo de la moda.

Ana Milán

Publicidad

Jirafa ha dejado una actuación para el recuerdo en su debut en Mask Singer. Ana Milán no ha querido empezar su investigación sin poner en valor el mérito del famoso que se esconde debajo, destacando la increíble agilidad que ha demostrado a pesar de llevar una máscara tan voluminosa. "Me da un ataque", ha confesado la actriz antes de sentenciar que tiene la identidad clarísima.

Jirafa Mask Singer

Tan segura está Ana Milán de su teoría que ha afirmado que los prismáticos de oro ya tienen dueña: está convencida de que Dani Rovira es quien se esconde tras el largo cuello de Jirafa. Sin embargo, mientras ella defendía su apuesta, Juan y Medio ha protagonizado el momento cómico de la investigación al ‘robarle’ los prismáticos sin que nadie se diese cuenta.

Las apuestas han seguido subiendo de tono con Ruth Lorenzo, que ha preferido tirar por el lado musical señalando a Melendi. Este nombre ha provocado la reacción de Boris Izaguirre, que tras soltar que sus compañeras están "muy idas de la olla", ha lanzado su propia apuesta por el modelo Jon Kortajarena.

Finalmente, Juan y Medio, ya con el trofeo en su poder, ha vuelto al terreno del humor para asegurar que es Jorge Cadaval, de Los Morancos. ¿Logrará Ana Milán recuperar sus prismáticos y acertar con el actor malagueño?

Elle MacPherson estaba bajo Micrófono

¡Elle MacPherson se escondía bajo la máscara de Micrófono! Mask Singer estrena temporada por todo lo alto

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

Ana Milán

“Los prismáticos de oro ya tienen dueña”: Ana Milán asegura conocer la identidad de Jirafa

Jirafa Mask Singer

La sutileza de Jirafa con ‘Quiero tener tu presencia’ en Mask Singer

Estas son las pistas de Jirafa en Mask Singer

Espiritual y enamorada de África, estas son las pistas de Jirafa: “Me siento como Meryl Streep”

¡Otra estrella internacional!: Martina Navratilova era la Fregona de Mask Singer
Desenmascaramiento

¡Otra estrella internacional!: Martina Navratilova era la Fregona de Mask Singer

Desde José Luis Martínez-Almeida hasta David Bustamante: los investigadores, desconcertados con Bocata de calamares
Investigación | Programa 2

Desde José Luis Martínez-Almeida hasta David Bustamante: los investigadores, desconcertados con Bocata de calamares

Bocata de calamares
Actuación | Programa 2

Bocata de calamares revive ‘El último día de nuestras vidas’ de Dani Martín en Mask Singer

Con una voz muy particular, Bocata de calamares lo ha dado todo sobre el escenario de Mask Singer.

Bocata de calamares en Mask Singer
Pistas | Programa 2

Bocata de calamares deja claro con sus pistas que es “el rey de todas las celebraciones”

Dispuesto a ser el plato estrella de la edición, Bocata de Calamares ha dado los primeros indicios sobre su identidad.

¿Es Serena Williams la Fregona de Mask Singer? Ana Milán amenaza con pulsar el delatador

¿Es Serena Williams la Fregona de Mask Singer? Ana Milán amenaza con pulsar el delatador

Fregona Mask Singer

Fregona, la superestrella del rock en Mask Singer con ‘So What’ de P!nk

Descubre las primeras pistas de Fregona en Mask Singer

“Reluciente y brillante”: descubre las primeras pistas de Fregona en Mask Singer

Publicidad