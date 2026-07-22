“Está bien siempre visualizarlas”: Manel Fuentes aplaude el guiño de Bernat a las enfermedades raras

Bernat ha comenzado con buen pie en ¡Salta!, superando los primeros niveles de forma muy segura. La controller, Tamara, le había elegido para empezar el puente y el concursante ha transmitido muy buenas sensaciones. Además, ha sorprendido a Manel Fuentes con su original forma de saltar… y con sus objetivos en caso de ganar.

Por una parte, Bernat ha contado que se daría un capricho comprándose una guitarra como buen rockabilly. Y otra parte del dinero iría destinada a otra meta más solidaria: a la investigación de una enfermedad genética y minoritaria. En concreto, se ha referido al síndrome de Steinert, también conocido como distrofia muscular miotónica tipo 1.

El concursante ha explicado que su ilusión es ayudar a que esa gente “recupere la salud”. “Cuando la vas perdiendo paulatinamente y sin remedio, es un espectáculo muy triste”, ha lamentado. Manel se ha sumado a esta reflexión asegurando que “esas enfermedades raras normalmente no tienen esa financiación”. Por eso, el presentador ha aplaudido este bonito gesto: “Está bien siempre visualizarlas”. ¡Descubre en el video más sobre los motivos de Bernat!

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