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MASK SINGER: Martina Navratilova, nueva estrella internacional desenmascarada

Actuación | Programa 2

Pizza monta una fiesta en Mask Singer con ‘Sweet Caroline” de Neil Diamond

La máscara más sabrosa ha protagonizado una actuación digna de un festival. ¡Qué rollazo tiene!

Pizza

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Julián López
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Pizza nos ha demostrado que puede ser rica y apetecible, pero también una auténtica DJ. A los mandos de una mesa de mezclas, esta nueva máscara de Mask Singer ha cantado en el escenario una versión muy fiestera de ‘Sweet Caroline’, de Neil Diamond.

Con unos sables de luz, el público ha acompañado este numerazo para darle aún más ambiente de festival. La fiesta estaba asegurada, y los investigadores han disfrutado de Pizza sobre el escenario de Mask Singer.

Pizza se ha mostrado como una auténtica diva sobre el escenario, y ahora es el turno de los investigadores para descubrir, tras esta actuación y apoyados en sus pistas, la identidad de Pizza. ¡Dale al play y revive su actuación en el vídeo!

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