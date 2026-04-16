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MASK SINGER: Martina Navratilova, nueva estrella internacional desenmascarada

Investigación | Programa 2

Marta Sánchez es la gran apuesta de Boris Izaguirre con Pizza: “¡Me cuadra todo!”

La energía de la máscara sobre el escenario ha contagiado a la mesa de investigación.

Boris

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Pizza ha servido una de las actuaciones más vibrantes de la noche, logrando que los cuatro investigadores se levantaran de sus asientos. Ana Milán ha reconocido que la energía ha sido tal que les ha hecho saltar a todos. Sin embargo, el momento clave ha llegado con la pista extra, que ha despejado todas las dudas para uno de ellos.

Pizza

"¡Me cuadra todo!", ha exclamado Boris Izaguirre con total seguridad. El venezolano ha unido todas las piezas del puzzle para afirmar que debajo de Pizza se esconde la mismísima Marta Sánchez. Una teoría que ha dejado el listón muy alto para el resto de sus compañeros.

A pesar de la convicción de Boris, las apuestas han sido de lo más variadas. Ruth Lorenzo ha tirado por el lado más cómico y televisivo al señalar a la actriz Loles León, mientras que Ana Milán ha preferido quedarse en la casa y apostar por la presentadora Sonsoles Ónega.

Por último, Juan y Medio ha decidido romper con la línea de sus compañeros y ha puesto el foco en el mundo del deporte. El presentador está convencido de que la vitalidad de la máscara pertenece a la futbolista Alexia Putellas. ¿Tendrá razón Boris con su corazonada o habrá marcado gol Juan y Medio con su teoría deportiva?

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