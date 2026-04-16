Bocata de calamares deja claro con sus pistas que es “el rey de todas las celebraciones”

Bocata de Calamares ha llegado con toda la solera de Madrid para conquistar el escenario de 'Mask Singer'. Lo que parece ser una máscara con mucha personalidad y orgullo castizo ha dejado a todos con ganas de más tras revelar sus primeras pistas:

Se ha definido como el protagonista absoluto de cualquier fiesta: “Me encanta ser el centro de todas las celebraciones”, ha confesado con total seguridad.

Ha dado sus pistas desde un lugar emblemático, la Plaza Mayor de Madrid, dejando claro que todo el mundo le considera el auténtico rey de la capital.

Como buen superstar, ha admitido que también tiene sus propios haters y ha lanzado una queja sobre la falta de empatía: “Uno ya no puede ser sensible”, ha sentenciado.

¿Se esconderá tras este bocado tan madrileño un rostro habitual de la Plaza Mayor? ¿Estará su sensibilidad ligada a una faceta artística desconocida? ¿Quién es realmente el Bocata de Calamares de Mask Singer?