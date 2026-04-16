Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
MASK SINGER: Vive la segunda gala de Mask Singer con dos nuevos desenmascaramientos

Pistas | Programa 2

Bocata de calamares deja claro con sus pistas que es “el rey de todas las celebraciones”

Dispuesto a ser el plato estrella de la edición, Bocata de Calamares ha dado los primeros indicios sobre su identidad.

Bocata de calamares en Mask Singer

Publicidad

Julián López
Publicado:

Bocata de Calamares ha llegado con toda la solera de Madrid para conquistar el escenario de 'Mask Singer'. Lo que parece ser una máscara con mucha personalidad y orgullo castizo ha dejado a todos con ganas de más tras revelar sus primeras pistas:

  • Se ha definido como el protagonista absoluto de cualquier fiesta: “Me encanta ser el centro de todas las celebraciones”, ha confesado con total seguridad.
  • Ha dado sus pistas desde un lugar emblemático, la Plaza Mayor de Madrid, dejando claro que todo el mundo le considera el auténtico rey de la capital.
  • Como buen superstar, ha admitido que también tiene sus propios haters y ha lanzado una queja sobre la falta de empatía: “Uno ya no puede ser sensible”, ha sentenciado.

¿Se esconderá tras este bocado tan madrileño un rostro habitual de la Plaza Mayor? ¿Estará su sensibilidad ligada a una faceta artística desconocida? ¿Quién es realmente el Bocata de Calamares de Mask Singer?

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

Bocata de calamares en Mask Singer

Bocata de calamares deja claro con sus pistas que es “el rey de todas las celebraciones”

¿Es Serena Williams la Fregona de Mask Singer? Ana Milán amenaza con pulsar el delatador

¿Es Serena Williams la Fregona de Mask Singer? Ana Milán amenaza con pulsar el delatador

Fregona Mask Singer

Fregona, la superestrella del rock en Mask Singer con ‘So What’ de P!nk

Descubre las primeras pistas de Fregona en Mask Singer
Pistas | Programa 2

“Reluciente y brillante”: descubre las primeras pistas de Fregona en Mask Singer

Clavel juega al despiste, Juan y Medio se acerca y la investigación se convierte en un caos
Investigación | Programa 2

Clavel juega al despiste, Juan y Medio se acerca y la investigación se convierte en un caos

Clavel Mask Singer
Actuación | Programa 2

Clavel revoluciona Mask Singer con ‘APT.’, ¡con Arturo Valls y Juan y Medio como espectadores de lujo!

La máscara más marchosa de Mask Singer ha puesto a todos de pie con este tema de Bruno Mars y Rosé.

Clavel cautiva con sus pistas en Mask Singer
Pistas | Programa 2

Clavel cautiva con sus pistas en Mask Singer: “Arte, clase y elegancia”

La flor de la temporada ha dado algunos avances sobre quién puede ser la personalidad que le de vida.

Marron sorprende a Pablo Alborán con unas plantas carnívoras muy hambrientas en El Hormiguero

Marron sorprende a Pablo Alborán con unas plantas carnívoras muy hambrientas en El Hormiguero

pasarse de la raya

La importante reflexión de Pablo Motos en El Hormiguero: "La gente que vive sin dolor es feliz y no lo sabe"

Los cinco trucos Esperansa Grasia (y uno de regalo) que han hecho alucinar a Pablo Alborán

Los cinco trucos de Esperansa Grasia (y uno de regalo) que han hecho alucinar a Pablo Alborán

Publicidad