Multado con 1.700 euros por arreglar la calle ante la falta de respuesta de la administración: "Es un bien para todos"

Un vecino de Mataró fue sancionado con 1.700 euros por el Ayuntamiento tras arreglar su calle la cual se encontraba en mal estado. El protagonista cuenta que con buena fe decidió actuar ante los desperfectos que creía que podían perjudicar a los residentes y con el dinero de su bolsillo los arregló.

Se informó del tipo de árbol que se podía plantar y respetando la normativa, gastó 170 euros de su bolsillo para plantarlos. También lijó, pintó y restauró de nuevo algunos bancos de la zona para que estuviesen en condiciones de uso. También reparó siete losas levantadas que suponían un peligro para los peatones.

Sin embargo, un supuesto ciudadano se quejó y le denunció a las autoridades. Algo que le pasó factura y fue multado por supuestos daños al mobiliario urbano. Aunque Miquel ya pagó hace dos años, en 2024, la sanción por sus actos, ha decidido recurrirla, no quiere que se quede una mala imagen de él, ya que según explica, siempre actuó desde la bondad y con la inteción de cuidar su barrio.

"Esto es un bien para todos" y "Si puedo hacerlo, lo hago" así defiende Miquel los arreglos que hizo tras estar cansado de llamar a Ayuntamiento y técnicos para que hiciesen algo. Desde 2021 lleva intentando que se pusieran manos a la obra, pero nunca llegó esa ayuda.

El Ayuntamiento de Mataró lo que alega es que "Es un acto incívico" ya que ha modificado unos bancos que no tenían permiso para ser modificados. Miquel vuelve a reivindicar que quiere que retiren lo de "actos vandálicos" y le devuelvan su dinero por una multa injusta.

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