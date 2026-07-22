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Manuel Barragán se emociona al hablar del apoyo de su mujer Rosa durante su grave accidente: "Rosa, te quiero"

José María Rubio, más conocido como Manuel Barragán, ha superado momentos dificiles y graves baches de salud, pero si con algo ha contado siempre, ha sido con el apoyo incondicional de su mujer.

Barragán

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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El intérprete de Manuel Barragán ha logrado recuperarse tras atravesar un estado de salud crítico. Permaneció 17 días intubado después de sufrir un accidente al chocar contra una farola, provocado por una arritmia cardíaca.

Durante todo ese tiempo, su mujer, Rosa, no se separó de su lado. Tampoco lo hicieron sus cuatro hijos, que vivieron con enorme angustia cada jornada de ingreso.

Rosa recuerda que fueron momentos muy duros, ya que cada día acudían al hospital con la sensación de que podía ser una despedida. Por eso, considera que la recuperación de Barragán ha sido un auténtico milagro.

El artista, por su parte, reconoce que su familia sufrió mucho durante esas semanas. Cuenta que el momento más emocionante llegó cuando el médico les comunicó la buena noticia: "Se levantó llorando", recuerda con emoción. Además, confiesa que, una vez recuperado, regresó al hospital para agradecer personalmente a los profesionales sanitarios que, según sus palabras, "le salvaron la vida".

Rosa también habla del personaje de Manuel Barragán y explica que siempre ha sabido diferenciarlo de la persona que hay detrás, José María Rubio. Reconoce que tanto a sus padres como a ella misma les costó entender ese personaje en sus comienzos, aunque con el paso del tiempo terminaron acostumbrándose a él.

Después de 60 años juntos, Rosa ha vuelto a convertirse en su mayor apoyo durante esta difícil etapa. "Yo ahora me siento más mimado", asegura el artista. Antes de terminar, y visiblemente emocionado, quiso dedicarle unas palabras delante de todos los espectadores: "Rosa, te quiero".

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