Las bonitas palabras de despedida de David y Javier hacia los invitados de Pasapalabra: "Conoceros en persona ha sido un gustazo"

Óscar Higares, Xenia Tostado, Tania Llasera y Javi Mora se lo han pasado en grande en estos tres programas de Pasapalabra y han ayudado a David y a Javier a sumar segundos a su marcador.

Antes de que los cuatro invitados abandonasen el programa y de empezar su duelo en AlaZ, los dos concursantes veteranos han querido despedirse de ellos. “Conoceros en persona ha sido un gustazo”, ha recalcado David.

“Es un placer compartir tiempo con gente como vosotros, tan afable, tan simpáticos, con tanto arte”, ha añadido Javier. ¡Escucha todo lo que le han dicho dándole al play al vídeo de arriba!

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