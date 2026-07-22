Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 22 de julio

Las bonitas palabras de despedida de David y Javier hacia los invitados de Pasapalabra: "Conoceros en persona ha sido un gustazo"

Los dos concursantes han vivido grandes momentos en estos tres programas con los cuatro invitados y han querido agradecérselo antes de su duelo en AlaZ.

Las bonitas palabras de despedida de David y Javier hacia los invitados de Pasapalabra: "Conoceros en persona ha sido un gustazo"

Las bonitas palabras de despedida de David y Javier hacia los invitados de Pasapalabra: "Conoceros en persona ha sido un gustazo"

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

Óscar Higares, Xenia Tostado, Tania Llasera y Javi Mora se lo han pasado en grande en estos tres programas de Pasapalabra y han ayudado a David y a Javier a sumar segundos a su marcador.

Antes de que los cuatro invitados abandonasen el programa y de empezar su duelo en AlaZ, los dos concursantes veteranos han querido despedirse de ellos. “Conoceros en persona ha sido un gustazo”, ha recalcado David.

“Es un placer compartir tiempo con gente como vosotros, tan afable, tan simpáticos, con tanto arte”, ha añadido Javier. ¡Escucha todo lo que le han dicho dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

"¡Por favor!": la desesperación de Roberto Leal ante el bloqueo de David y Javier con un tema de Quevedo

"¡Por favor!": la desesperación de Roberto Leal ante el bloqueo de David y Javier con un tema de Quevedo

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Las bonitas palabras de despedida de David y Javier hacia los invitados de Pasapalabra: "Conoceros en persona ha sido un gustazo"

Las bonitas palabras de despedida de David y Javier hacia los invitados de Pasapalabra: "Conoceros en persona ha sido un gustazo"

"¡Por favor!": la desesperación de Roberto Leal ante el bloqueo de David y Javier con un tema de Quevedo

"¡Por favor!": la desesperación de Roberto Leal ante el bloqueo de David y Javier con un tema de Quevedo

Tania Llasera lo da todo al ritmo de 'Acalorado' tras ganar su duelo en La Pista contra Óscar Higares

Tania Llasera lo da todo al ritmo de 'Acalorado' tras ganar su duelo en La Pista contra Óscar Higares

Barragán
En directo

Manuel Barragán se emociona al hablar del apoyo de su mujer Rosa durante su grave accidente: "Rosa, te quiero"

Miquel
Actualidad

Multado con 1.700 euros por arreglar la calle ante la falta de respuesta de la administración: "Es un bien para todos"

Sergio
En plató

Sergio Murillo, el único superviviente de su familia en la tragedia del camping de Biescas: "No lo olvidaré nunca"

Sergio ha venido a plató para contarnos como se sobrevive a una tragedia como es perder a toda tu familia durante unas vacaciones.

Eva González en La Voz Kids
DETRÁS DE CÁMARAS

Así prepara el equipo de La Voz Kids la recta final del programa: "Es una de las galas más grandes que hacemos"

Eva González nos presenta a algunas de las personas que hacen posible que La Voz Kids sea un programa tan maravilloso.

De Zapata Tenor a Lucas Curotto: el elenco de Tu cara me suena 13 propone nombres para la próxima edición

De Zapata Tenor a Lucas Curotto: el elenco de Tu cara me suena 13 propone nombres para la próxima edición

toro

Un toro de 900 kilos se cuela en un bar: se perdió y se puso nervioso

Un vecino de Mataró es multado por arreglar la calle

Multa de 1.800 euros a un vecino de Mataró por arreglar su calle: "Me han señalado por vandalismo"

Publicidad