La pregunta de la princesa Leonor a Ferran Torres, ¿cumplirá su promesa?

Ferran Torres ha sido, por méritos propios, en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026. Y no solo porque su gol durante la prórroga contra Argentina en la final disputada este domingo 19 de julio en Nueva York ha dado a la Selección Española la segunda Copa del Mundo de su historia convirtiéndose en el héroe de 'La Roja', sino porque además ha levantado pasiones durante el campeonato, alzándose también como uno de los ganadores del título de 'guapo oficial' del torneo. Y más teniendo en cuenta que justo antes de la semifinal frente a Francia habría roto su incipiente romance con la influencer Martina Hunter después de ser pillados en actitud cariñosa en varias ocasiones.

De regreso en España con la Copa en su poder, el futbolista continúa acaparando titulares, ya que ha salido a la luz la divertida y cómplice conversación que mantuvo con la Princesa Leonor este lunes durante la recepción de la Familia Real al conjunto entrenado por Luis de la Fuente en el Palacio de La Zarzuela para felicitarles por el título.

Demostrando que conoce perfectamente a los jugadores y que está al tanto de todo lo que se ha comentado en el Mundial, la hija mayor de los Reyes Felipe y Letizia no dudó en dirigirse a Ferran mientras le estrechaba la mano para preguntarle con una sonrisa "¿tú no te ibas a rapar el pelo?", haciendo referencia a la promesa que hizo el delantero del Barça en el vestuario de que si ganaban el Mundial se sometería a un cambio de look radical después de 9 meses cuidando la que se ha convertido en una de sus señas de identidad y claves de su atractivo, su melenita.

Entre risas, y con timidez porque a buen seguro no esperaba que Leonor le hiciese ninguna pregunta más alla del "felicidades" o "enhorabuena" que dirigió a sus compañeros, el valenciano respondió rápidamente un divertido "no, no" mientras negaba con la cabeza, dejando claro que por el momento

Además de su cómplice intercambio de palabras con la heredera al trono, ha salido a la luz que durante la gran fiesta con la que 'La Roja' celebró la Copa del Mundo en la Plaza de Cibeles horas después habría surgido la química entre Ferran y Ana Mena, una de las solteras del momento tras su inesperada ruptura con el actor Óscar Casas hace varias semanas, y que durante su actuación con Lola Índigo interpretando su canción 'Pa ti toa' en la celebración no dudó en hacer un guiño al futbolista luciendo una camiseta de España con el dorsal con el que ha jugado el Mundial, el 7.

Y aunque por el momento no existirían imágenes de la complicidad entre el delantero y la cantante, tanto Javi Hoyos como Amor Romeira han asegurado que hubo "conexión, tonteo y roneo", y que ambos habrían estado toda la noche del lunes juntos "como si estuvieran solos en una cita" mientras el resto de la Selección festejaba por todo lo alto la segunda estrella mundialista.