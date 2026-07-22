"¡Por favor!": la desesperación de Roberto Leal ante el bloqueo de David y Javier con un tema de Quevedo

Javier y David han tenido uno de los duelos más difíciles del programa tratando de adivinar una de las canciones más sonadas de este verano. Los concursantes se han quedado en blanco tratando de adivinar uno de los éxitos del último álbum de Quevedo.

“Es el que no era Góngora”, ha bromeado David tras escuchar un fragmento de la canción que le ha seguido dejando con las dudas. Roberto Leal no ha podido evitar partirse de risa al escuchar la aclaración personal que ha hecho David en alto: “te refieres a Lope de Vega, ¿no?”.

Con Roberto Leal desesperado pidiéndoles por favor que la adivinen, Javier ha sido el ganador de la ronda. Gracias a la pista por dos segundos: “ni ebrio”, ha averiguado el conocido nombre de la canción del cantante canario que suena por todos lados este verano: “Ni borracho”.

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