Muere la influencer Adriana Manotas tras someterse a una cirugía estética en una clínica clandestina

La influencer de 52 años, Adriana Manotas, ha muerto tras someterse a una operación estética en una clínica clandestina de Bogotá, Colombia. El caso ha puesto en el foco la proliferación de centros estéticos que operan sin licencia.

La mujer, que sumaba más de 23.000 seguidores en su perfil de Facebook, comenzó a sufrir graves complicaciones en el postoperatorio, tales como la pérdida de visión tres días después de realizarse el procedimiento estético. La influencer fue trasladada a una sede de la Cruz Roja en Alquería, donde finalmente falleció.

Las cámaras captaron el momento

Recoge el medio Noticias Caracol, que, sobre las 10 horas, varias personas evacuaban desde el establecimiento a Adriana, que había ingresado en estado crítico cuatro horas antes con motivo de las complicaciones de la liposucción, convirtiéndose así en una de las principales evidencias gráficas de lo ocurrido.

Aunque las líneas de investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de Adriana e identificar a los presuntos responsables siguen en marcha, fuentes de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional colombiana ya apuntan a una posible reacción alérgica o intoxicación derivada de los medicamentos utilizados durante el procedimiento como una de las principales hipótesis.

Era una peluquería, no un centro estético

En un comunicado, la Secretaría Distrital de Salud informó que las autoridades realizaron pesquisas en el interior de la clínica, que figuraba desde un primer momento como peluquería y no contaba con la autorización ni licencia para llevar a cabo estos procedimientos quirúrgicos.

Tras la autorización del juez, las autoridades realizaron una inspección al centro que culminó con una orden de clausura temporal de la clínica y la incautación de más de un centenar de elementos, entre equipos y dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

No obstante, cabe señalar que no es la primera vez que esta clínica clandestina, que funcionaba bajo la fachada de una vivienda, se convierte en objetivo de medidas administrativas. Ya en noviembre de 2025, la persona que figura como representante legal del establecimiento fue sancionado e inhabilitado por no cumplir con los requisitos exigidos para ofrecer servicios relacionados con la salud.

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