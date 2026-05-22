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Detrás de la máscara

La angustia de Lola Lolita al versionar a Aitana en el estudio: "No me gusta oírme"

La influencer lo pasó realmente mal al tener que grabar las canciones de mofeta en el estudio y tuvo que hacer, según ella, "una terapia psicológica" para que saliese su voz.

La angustia de Lola Lolita al versionar a Aitana en el estudio: "No me gusta oírme"

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Patri Bea
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Ni Ana Milán, ni Boris Izaguirre, ni Ruth Lorenzo, ni Juan y Medio supieron verlo, pero... ¡Lola Lolita era la que se escondía debajo de la máscara de Mofeta en Mask Singer! La influencer logró hacer frente a su miedo escénico y consiguió despistar al público y a los espectadores.

Eso sí, la grabación de las canciones en el estudio, fue todo un reto para ella. "Estoy sudando y no he empezado", fue lo primero que le dijo a Carlos Marco antes de enfrentarse al primer tema, 'Los Ángeles', de Aitana.

"Me da vergüenza todo lo que sea hacer algo yo delante de gente. No me gusta oírme", le recalcaba la influencer la director musical dejándole caer que debía hacer una terapia psicológica con ella para que pudiese cantar sin pudor.

Pese a las dificultades, Lola Lolita consiguió controlar su angustia y sus miedos y, poco a poco, fue dejando que su voz saliese para interpretar los temazos que hemos visto sobre el escenario de Mask Singer. ¡Descubre cómo se desenvolvió en el estudio en el vídeo de arriba!

¡Bombazo!: Lola Lolita estaba debajo de la Mofeta de Mask Singer

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