Mask Singer arrasa en el estreno de su quinta temporada

Mask Singer: adivina quién canta ha vuelto por todo lo alto con su quinta temporada liderando la noche del miércoles con 14,2% de cuota y 2,4 millones de espectadores únicos.

El programa presentado por Arturo Valls se convirtió en Trending Topic en redes y alcanzó 75 millones de cuentas alcanzadas. Todos ellos comentaron y siguieron de cerca los desenmascaramientos de Bernd Schuster y Elle MacPherson.

Es líder y lo más visto de la noche

Antena 3 suma este miércoles otra jornada como la TV líder subiendo a un gran 14,2% de cuota de pantalla, resultado con el que se impone a su competidor privado por +5,5 puntos y a la cadena pública por +3 puntos.

Es la cadena más vista de la Sobremesa (18,8%) y el Prime Time (14,9%), donde arrasa con El Hormiguero y el estreno de Mask Singer: adivina quien canta, líderes y lo más visto de la noche, y se lleva también el Late Night (12,5%).

Es la cadena líder del Target Comercial y logra un día más lo más visto de la televisión con las ediciones de Antena 3 Noticias, El Hormiguero, Pasapalabra y La ruleta de la suerte.