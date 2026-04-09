Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Audiencias

Mask Singer arrasa en el estreno de su quinta temporada

El Hormiguero con un 13,7% y Mask Singer: adivina quién canta con un 14,2% han sido líderes y lo más visto de la noche del miércoles.

Mask Singer arrasa en el estreno de su quinta temporada

Publicidad

antena3.com
Publicado:

Mask Singer: adivina quién canta ha vuelto por todo lo alto con su quinta temporada liderando la noche del miércoles con 14,2% de cuota y 2,4 millones de espectadores únicos.

El programa presentado por Arturo Valls se convirtió en Trending Topic en redes y alcanzó 75 millones de cuentas alcanzadas. Todos ellos comentaron y siguieron de cerca los desenmascaramientos de Bernd Schuster y Elle MacPherson.

Es líder y lo más visto de la noche

Antena 3 suma este miércoles otra jornada como la TV líder subiendo a un gran 14,2% de cuota de pantalla, resultado con el que se impone a su competidor privado por +5,5 puntos y a la cadena pública por +3 puntos.

Es la cadena más vista de la Sobremesa (18,8%) y el Prime Time (14,9%), donde arrasa con El Hormiguero y el estreno de Mask Singer: adivina quien canta, líderes y lo más visto de la noche, y se lleva también el Late Night (12,5%).

Es la cadena líder del Target Comercial y logra un día más lo más visto de la televisión con las ediciones de Antena 3 Noticias, El Hormiguero, Pasapalabra y La ruleta de la suerte.

Elle MacPherson estaba bajo Micrófono

¡Elle MacPherson se escondía bajo la máscara de Micrófono! Mask Singer estrena temporada por todo lo alto

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

Mask Singer arrasa en el estreno de su quinta temporada

Mask Singer arrasa en el estreno de su quinta temporada

Imagen de Juan Carlos Ruano

La queja de un autónomo sobre la subida de las bases mínimas de cotización: "Estamos fritos a impuestos. Esto es un hachazo"

Juan Bravo en Espejo Público.

Juan Bravo defiende la bajada de impuestos que pide el PP: "Nunca se había producido una exigencia fiscal tan alta"

Boris Izaguirre
En plató

Boris Izaguirre desvela el secreto de sus 20 años de matrimonio: "Nos hemos sabido separar muchas veces"

Imagen de Jua Rodríguez Garat
Guerra Irán

El almirante Juan Rodríguez Garat, sobre la débil tregua entre EEUU e Irán: "Netanyahu busca conseguir todos sus objetivos en el poco tiempo que le va a dejar Trump"

Bernd Schuster en Detrás de la máscara
Detrás de la máscara

Bernd Schuster: "Mi madre me tuvo que parar porque cantaba en mi cama hasta que me dormía"

El mítico futbolista ha confesado que es un gran amante de la música desde pequeño y que ha disfrutado a lo grande formando parte de Mask Singer.

Imagen de Ricardo diaz
Accidente Adamuz

Un catedrático confiesa un "cúmulo de irregularidades" en Adamuz: "No había inspectores delante del soldador cuando se soldaron los raíles"

Un nuevo informe de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario en Adamuz sostiene que la vía estaba rota casi un día antes de la tragedia y confirma que el sistema de alerta no avisó del error.

Elle MacPherson en Mask Singer

Elle MacPherson: “Tengo 61 años y estoy en el mejor momento de mi vida”

El Monaguillo sorprende con un edredón para el calor

El Monaguillo sorprende en El Hormiguero con un ¡edredón para el calor!

Imagen de Claudia Montes

'Miss Asturias' revela cómo comenzó a trabajar en Logirail en 2019: "Estaba llorando contando mi situación personal a mis compañeras, Ábalos me escuchó y me dijo que le contase por lo que estaba pasando"

Publicidad