Sergio Murillo, el único superviviente de su familia en la tragedia del camping de Biescas: "No lo olvidaré nunca"

Sergio tenía solo 16 años cuando perdió a su familia, a sus padres y a sus hermanos pequeños de 11 y 10 años respectivamente. La riada del camping Las Nieves de Biescas se llevo por delante la vida de las personas que más quería. Recuerda aquel 7 de agosto como un día de guerra, como si hubiese estado sumergido en unas cataratas.

Durante sus días de vacaciones decidieron parar en ese camping sin imaginar lo que ocurriría 24 horas después. Recuerda que todo pasó muy rápido, la lluvia empezó a llevarse todo por delante, caravanas, muebles, árboles y personas. El protagonista quedo atrapadó entre ramas después de sufrir varios golpes, fue lo que le salvó la vida. Tras ingresar en un edificio central del camping y ver a otras personas asustadas, envueltas en mantas y preguntando por sus familiares, comprendió que se había quedado solo para siempre.

Sin embargo, el momento que se le quedó grabado fue elde su madre gritando desesperada por sus hermanos: "¡Los chiquillos se van!" y no volver a verlos nunca más. Durante mucho tiempo pensó que había sido un acontecimineto inevitable pero luego descubrió por unos documentos e informes que aquel camping sabía perfectamente que corría riesgo construir en ese barranco.

No quiso saber nombres de responsables para evitar vivir con odio. Hoy, reconoce que fue la rabia lo que le hizo seguir adelante y, gracias a eso, pudo estudiar y formar la familia que tiene a día de hoy.

"Tengo grabado a fuego ese día" y "No se me olvidará nunca" asegura este superviviente mientras habla emocionado de aquella tragedia ocurrida hace 30 años. Sergio confiesa que fue "una casualidad" sobrevivir a la riada ya que según dice, no hizo nada. Lo peor vino después "Tienes un duelo que pasar y lloras amargamente", no fue fácil confrontar la situación afirma.

Se despertó en el hospital con la noticia del fallecimiento de sus padres y hermanos. "Es más dificil las primeras navidades que la primera semana sin ellos", es cuando te das cuenta de lo que ocurre realmente, alega. Con un rotundo "Sí" reconoce que en algún momento ha deseado no haber sobrevivido o al menos haberse cambiado por su hermano.

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