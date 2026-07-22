El Louvre reabre al público la Galería de Apolo nueve meses después del robo de las joyas

El Louvre reabre este miércoles al público la Galería de Apolo, la zona en la que el 19 de octubre de 2025 sucedió el gran robo de las joyas de la Corona que causó una grave crisis de imagen para el museo más visitado del mundo.

Las joyas robadas no han sido recuperadas hasta ahora a pesar de la detención de los presuntos autores materiales. Por ello, la estancia localizada en la parte sur del museo ya no expondrá "las colecciones y los objetos valiosos que albergaba", indican fuentes del Louvre. Ante esta situación se apostará por "devolver a los decorados murales pintados y esculpidos el protagonismo que les corresponde" en una de las salas más emblemáticas del palacio.

Otra novedad en esta reapertura de la sala es que la seguridad ha sido reforzada con medidas como colocar rejas en las ventanas, ya que fueron el lugar por el cual los ladrones se introdujeron en la galería en la mañana del domingo 19 de octubre, solo media hora después de que el museo abriera sus puertas.

La operación del robo fue ejecutada por un comando de cuatro hombres que emplearon motos para llegar a ese punto de la fachada que da al río Sena, en el Quai François-Mitterrand, y un montacargas para alzarse hasta la altura de la galería, donde utilizaron una cortadora de disco para perforar los vidrios exteriores.

El robo se completó en siete minutos y los objetos robados fueron ocho joyas en total (como collares, tiaras, relicarios y broches de piedras preciosas), ya que al huir abandonaron la corona de la emperatriz Eugenia. El valor del botín fue tasado en 88 millones de euros, pero su valor histórico es inestimable.

Además de esa pérdida para el patrimonio nacional, el robo resultó en una fuerte crisis de imagen, ya que expuso las graves deficiencias de seguridad en un museo que cada año es visitado por unos 9 millones de personas. A ese suceso le siguieron todo tipo de problemas adicionales, como inundaciones, una huelga de personal y el cierre de salas por la fragilidad de las vigas del palacio.

Refuerzo de más medidas de seguridad

En general, a raíz del robo, el Louvre amplió aceleradamente las medidas de seguridad, como la instalación de un puesto móvil de policía en el interior del museo o la mejora de la videovigilancia. A largo plazo, hay prevista otra gran renovación, ya que a comienzos de 2025 el presidente francés, Emmanuel Macron, había avanzado un gran proyecto de reformas llamado 'Louvre Nuevo Renacimiento' (Louvre Nouvelle Renaissance).

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