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Descubre las nuevas máscaras de la quinta edición de Mask Singer
Te presentamos las nuevas máscaras que participarán en la nueva edición de Mask Singer. ¡Descúbrelas!
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La quinta edición de Mask Singer calienta motores, y vamos a ir descubriendo poco a poco a las nuevas máscaras que serán los verdaderos protagonistas sobre el escenario y el centro de todas las teorías.
Desde las más rebeldes y salvajes, hasta las más tiernas y apetitosas, estas nuevas máscaras son muy originales. ¡No te las pierdas!
Pizza
Rodeada de porciones, Pizza aparece dispuesta a revolucionar Mask Singer. Está llena de toppings, y dos rodajas de tomate representan sus mofletes. ¿Será una persona que se pone roja cuando la miran?
Chihuahua
Derrochando estilo, así se presenta Chihuahua, que seguro no dejará a nadie indiferente. Esta máscara se esconde dentro de un bolso rosa, en sus manos lleva otro espectacular bolso, y un pañuelo decora su cabecita.
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¿Quiénes se esconderán debajo de estas nuevas máscaras? ¡Descúbrelo muy pronto en Mask Singer!
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