Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En exclusiva

Descubre las nuevas máscaras de la quinta edición de Mask Singer

Te presentamos las nuevas máscaras que participarán en la nueva edición de Mask Singer. ¡Descúbrelas!

Publicidad

Julián López
Publicado:

La quinta edición de Mask Singer calienta motores, y vamos a ir descubriendo poco a poco a las nuevas máscaras que serán los verdaderos protagonistas sobre el escenario y el centro de todas las teorías.

Desde las más rebeldes y salvajes, hasta las más tiernas y apetitosas, estas nuevas máscaras son muy originales. ¡No te las pierdas!

Pizza

Rodeada de porciones, Pizza aparece dispuesta a revolucionar Mask Singer. Está llena de toppings, y dos rodajas de tomate representan sus mofletes. ¿Será una persona que se pone roja cuando la miran?

Pizza, nueva máscara de Mask Singer
Pizza, nueva máscara de Mask Singer | antena3.com

Chihuahua

Derrochando estilo, así se presenta Chihuahua, que seguro no dejará a nadie indiferente. Esta máscara se esconde dentro de un bolso rosa, en sus manos lleva otro espectacular bolso, y un pañuelo decora su cabecita.

Chihuahua, nueva máscara de Mask Singer
Chihuahua, nueva máscara de Mask Singer | antena3.com

¿Quiénes se esconderán debajo de estas nuevas máscaras? ¡Descúbrelo muy pronto en Mask Singer!

Abraham Mateo se destapa como Mosca y gana la cuarta temporada de Mask Singer

Abraham Mateo se destapa como Mosca y gana la cuarta temporada de Mask Singer

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

Ana Paula

Ana Paula tuvo que esperar siete años para poder divorciarse por los precios: "No me lo podía permitir y convivimos varios años"

Mask Singer vuelve con giros en la mecánica y más emoción: estas son todas sus novedades

Todas las pistas sobre las nuevas máscaras de la quinta edición de Mask Singer

Leonor Lavado, concursante de Tu cara me suena 13

Leonor Lavado llega a Tu cara me suena para revolucionarlo todo: “Voy a aportar el máximo humor posible”

Santiago Segura
Mejores momentos | Gran Final

Santiago Segura destapa su lado más sensible: “Es la segunda vez que me tienes al borde de la lágrima”

Pizza, nueva máscara de Mask Singer
En exclusiva

Descubre las nuevas máscaras de la quinta edición de Mask Singer

"Puede ser IA": los colaboradores de El Hormiguero reaccionan al vídeo viral de Ortega Cano
Tertulia de actualidad

"Puede ser IA": los colaboradores de El Hormiguero reaccionan al vídeo viral de Ortega Cano

Tamara Falcó, Juan del Val, Cristina Pardo y Nuria Roca no han podido evitar dar su opinión sobre el peculiar baile en un acto del torero.

Daniel Illescas sobre su paso por El Desafío: “Ha sido algo mágico”
Mejores momentos | Gran Final

Daniel Illescas sobre su paso por El Desafío: “Ha sido algo mágico”

El modelo hace un balance muy positivo de su experiencia en el programa.

Joaquín y su familia llegan al final de su aventura en Japón

“Ha sido una experiencia inolvidable”: Joaquín y su familia llegan al final de su aventura en Japón

La alegría de Eva Soriano, tras la Gran Final de El Desafío

La alegría de Eva Soriano, tras la Gran Final de El Desafío: “A pesar de quedar la última, me he llevado parte del premio”

Pilar Rubio se sincera: “El Desafío es un programa que ha cambiado mi vida”

Pilar Rubio se sincera: “El Desafío es un programa que ha cambiado mi vida”

Publicidad