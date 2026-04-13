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MASK SINGER
Bernd Schuster admite sus dudas en Mask Singer: “Con la edad que tengo...”
El exfutbolista alemán nos cuenta cómo se decidió a participar en el programa bajo la máscara de Semáforo.
La participación de Bernd Schuster en Mask Singer fue toda una sorpresa. El alemán ha explicado sus reticencias a aceptar en un primer momento y qué fue lo que le decidió a hacerlo.
Además, ha hablado de cómo fue su primer contacto con su máscara, Semáforo, que supuso todo un flechazo para el exjugador y entrenador.