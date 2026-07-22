De Zapata Tenor a Lucas Curotto: el elenco de Tu cara me suena 13 propone nombres para la próxima edición

Tu cara me suena 13 ha llegado a su fin, pero eso no significa que nos despidamos para siempre del formato. Si todo va bien, el próximo año debería haber una nueva temporada con nuevos concursantes.

Antes de despedirnos de los participantes de este año, hemos querido preguntarles a quiénes les gustaría ver concursando el año que viene y muchos han apostado por algunos talentos que nos han visitado esta temporada como Zapata Tenor o Lucas Curotto.

“Yo me recomendaría a mí mismo otra vez porque me lo he pasado tan bien”, bromeaba Jesulín de Ubrique apenado con que se terminase la edición. ¡Si es que Tu cara me suena engancha! Descubre todos los nombres que nos han dicho dándole al play al vídeo de arriba.

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