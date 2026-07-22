Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Posible casting

De Zapata Tenor a Lucas Curotto: el elenco de Tu cara me suena 13 propone nombres para la próxima edición

Los concursantes de este año nos han confesado a quiénes les gustarían ver participando el año que viene.

De Zapata Tenor a Lucas Curotto: el elenco de Tu cara me suena 13 propone nombres para la próxima edición

Publicidad

Tu cara me suena 13 ha llegado a su fin, pero eso no significa que nos despidamos para siempre del formato. Si todo va bien, el próximo año debería haber una nueva temporada con nuevos concursantes.

Antes de despedirnos de los participantes de este año, hemos querido preguntarles a quiénes les gustaría ver concursando el año que viene y muchos han apostado por algunos talentos que nos han visitado esta temporada como Zapata Tenor o Lucas Curotto.

“Yo me recomendaría a mí mismo otra vez porque me lo he pasado tan bien”, bromeaba Jesulín de Ubrique apenado con que se terminase la edición. ¡Si es que Tu cara me suena engancha! Descubre todos los nombres que nos han dicho dándole al play al vídeo de arriba.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Jorge González en Tu cara me suena

Jorge González regresa a Tu cara me suena con un explosivo medley de Ricky Martin

Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Eva González en La Voz Kids

Así prepara el equipo de La Voz Kids la recta final del programa: "Es una de las galas más grandes que hacemos"

De Zapata Tenor a Lucas Curotto: el elenco de Tu cara me suena 13 propone nombres para la próxima edición

De Zapata Tenor a Lucas Curotto: el elenco de Tu cara me suena 13 propone nombres para la próxima edición

toro

Un toro de 900 kilos se cuela en un bar: se perdió y se puso nervioso

Facundo
En directo

El asesino de Facundo fue un esposo celoso con sospechas de infidelidad por parte de su mujer

Un vecino de Mataró es multado por arreglar la calle
Multa

Multa de 1.800 euros a un vecino de Mataró por arreglar su calle: "Me han señalado por vandalismo"

Isabel Aaiún, autora de 'La Potra Salvaje', pone a salvo a sus caballos tras el avance del incendio que amenaza su finca
Incendios en Segovia

Isabel Aaiún, autora de 'La Potra Salvaje', pone a salvo a sus caballos tras el avance de los incendios en Segovia

La cantante Isabel Aaiún, conocida por el éxito Potra Salvaje, ha vivido horas de máxima tensión después de que el incendio declarado en el entorno de Brieva, Segovia, obligara a evacuar su finca y a proteger a sus animales. La artista, que ha relatado la angustia vivida en Más Espejo, asegura que la prioridad fue salvar a sus caballos y colaborar en la evacuación de otros animales de la zona.

Miguel Ríos
En plató

Esta tarde en YAS Verano, Miguel Ríos nos hablará de su accidente doméstico

Miguel Ríos anuncia su vuelta por redes sociales después de sufrir una caída en su propia casa. Hoy contaremos con el cantante en plató para conocer qué paso realmente.

Expulsan a 3 mujeres por llevar burkini en la piscina

Las reacciones de los vecinos a la expulsión de tres mujeres por llevar burkini en la piscina: "A mí no me dejan bañarme en pelotas"

Álvaro Nieto, sobre Zapatero

"Zapatero y el PSOE se están apoyando mutuamente porque saben que si esto se cae, se cae todo", según Álvaro Nieto

Final inesperado: Covadonga pierde su buena racha y Álex se hace con el bote

Giro inesperado: Covadonga pierde su buena racha y Álex se hace con el bote

Publicidad