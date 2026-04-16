Carlos Sainz, David Meca, Florentino Fernández y Roberto Leal entran en las quinielas sobre la identidad de Caracol

Caracol ha protagonizado una de las actuaciones más meritorias de la gala debido a las dimensiones de su disfraz. Juan y Medio ha querido poner en valor el enorme esfuerzo del famoso que se esconde debajo, destacando lo complicado que es moverse y cantar con una máscara tan voluminosa y pesada a las espaldas.

Sin embargo, el desconcierto inicial ha desaparecido tras la pista extra. A Ruth Lorenzo se le ha iluminado la bombilla al instante y se ha lanzado a la piscina con una apuesta muy clara: el nadador David Meca. Por su parte, Boris Izaguirre también ha buscado en el mundo del deporte, pero con un perfil totalmente distinto, señalando al bicampeón del mundo de rallies Carlos Sainz.

Alejándose de las teorías deportivas, Juan y Medio ha diferido por completo de sus compañeros. El presentador está convencido de que Caracol no es un atleta, sino un maestro del humor, y ha dado el nombre de Florentino Fernández.

Para cerrar la investigación, Ana Milán ha preferido quedarse en la casa con una apuesta muy firme. La actriz cree que bajo la espiral de Caracol se encuentra la agilidad mental y el carisma de Roberto Leal. ¿Será el presentador de Pasapalabra quien se esconde bajo la concha o habrá dado en el clavo Ruth Lorenzo con el nadador?