Espiritual y enamorada de África, estas son las pistas de Jirafa: “Me siento como Meryl Streep”

Jirafa ha llegado a Mask Singer desde la sabana africana. Con su primer “¡Holi!” ya ha cautivado la atención de los investigadores, y nos ha hecho ver que es un ser muy espiritual. ¡Estas son sus primeras pistas!

Se ha definido como “la del cuello largo y las piernas de infarto” mientras se escondía tras un gigantesco árbol.

Jirafa dice que África le “vuelve loca”, y que además se siente como Meryl Streep en ‘Memorias de África’.

Pasear por la sabana africana y ver ese bonito atardecer le parece una maravilla, y llama su “pandilla sabanera” a dos elefantes, uno grande y uno más pequeño.

Por último, Jirafa ha achuchado a un árbol para animarle, mostrándonos su faceta más espiritual.

Jirafa ha recibido un masaje por un nudo en el cuello antes de subirse al escenario de Mask Singer. ¿Quién se esconderá debajo de Jirafa?