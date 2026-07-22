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¿Cuándo ver la Semifinal y la Gran Final de La Voz Kids 2026?

La recta final de La Voz Kids ya está aquí. Descubre cuándo podrás disfrutar de las dos noches más emocionantes del programa con más talento del país.

La Voz Kids, en directo: los equipos toman forma en una gala clave para los coaches

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Marta Jorge
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Aún nos quedan por vivir dos noches muy especiales antes de despedirnos de esta edición de La Voz Kids. El próximo viernes 24 de julio a las 22:00h podremos disfrutar de la Semifinal en Antena 3. Además, para la Gran Final no tendremos que esperar mucho más, porque el próximo sábado 25 de julio a las 22:00h descubriremos al ganador.

Van a ser dos noches de emociones, muchos nervios y ¡decisiones muy difíciles! El viernes de Semifinal, cada coach irá con tres talents, que lo darán todo en sus actuaciones. Pero solo dos podrán pasar a la Final: aunque el primer semifinalista lo elegirá el público del plató, los coaches no se van a librar de tomar decisiones, porque ellos serán los encargados de elegir al segundo semifinalista.

En la noche del sábado, los coaches lo van a tener aún más complicado porque van a ser los responsables de elegir quién de sus dos semifinalistas pasa a la Gran Final. Por último, cuando sepamos el finalista de cada equipo, será el público del plató quien vote por la mejor voz del país.

Van a ser dos noches llenas de música, talento, emoción y muchas sorpresas. ¡No te lo puedes perder!

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