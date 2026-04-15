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MASK SINGER: Vive la segunda gala de Mask Singer con dos nuevos desenmascaramientos

Pistas | Programa 2

“Reluciente y brillante”: descubre las primeras pistas de Fregona en Mask Singer

Dispuesta a dejar reluciente el escenario, Fregona ha dado algunos indicios de quién puede ser.

Descubre las primeras pistas de Fregona en Mask Singer

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Julián López
Publicado:

Fregona ha llegado dispuesta a dejar impoluto el escenario de Mask Singer con actuaciones estelares. Lo que parece ser una nueva máscara internacional ha dejado a todos descolocados con sus pistas:

  • Se ha definido como “reluciente y brillante” y ha afirmado que, pese a parecer una simple fregona, es el utensilio de limpieza más famoso de todo el mundo.
  • Según ha dejado entrever, comenzó su carrera cuando tan solo tenía 16 años, un dato que ha llamado poderosamente la atención de los investigadores.
  • También ha dicho que su número favorito es el 59 mostrando un sospechoso reloj que no ha pasado desapercibido para Ana Milán.

¿Una nueva estrella internacional? ¿Estará jugando al despiste? ¿Quién se puede esconder bajo la Fregona de Mask Singer?

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