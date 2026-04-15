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MASK SINGER: Vive la segunda gala de Mask Singer con dos nuevos desenmascaramientos

Investigación | Programa 2

Clavel juega al despiste, Juan y Medio se acerca y la investigación se convierte en un caos

La investigación ha dado un giro cuando Juan y Medio se ha acercado al escenario para analizar la máscara al detalle.

Clavel juega al despiste, Juan y Medio se acerca y la investigación se convierte en un caos

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Clavel ha llenado de arte el escenario de Mask Singer, pero tras su estelar llegada, ha sembrado varias dudas. La curiosidad ha sido tal que Juan y Medio no ha dudado en bajar de la mesa de los investigadores para ver a la máscara de cerca, buscando algún detalle revelador que las cámaras no captan.

Clavel Mask Singer

Ana Milán ha ‘criticado’ este movimiento recordando que "no es lo mismo ver desde aquí que desde ahí", asegurando que la cercanía podría cambiarlo todo. De hecho, la actriz ha confesado sus dudas sobre la esencia de la máscara: no sabe si Clavel es tan flamenco como aparenta o si realmente está forzándolo.

A la hora de desvelar identidades, las teorías han sido de lo más variopintas. Boris Izaguirre ha sido el primero en romper el hielo apuntando hacia la cima del mundo empresarial y la moda: la presidenta de Inditex, Marta Ortega. Siguiendo una línea estética, pero con un perfil más mediático y de diseño, Ruth Lorenzo se ha decantado por la diseñadora Vicky Martín Berrocal.

Clavel cautiva con sus pistas en Mask Singer

Ana Milán se ha mostrado muy firme en su apuesta, asegurando que bajo los pétalos de Clavel se esconde el torbellino de Lola Índigo. Sin embargo, Juan y Medio, tras su inspección ocular a pie de pista, ha preferido alejarse del baile urbano para señalar a otra ganadora de Operación Triunfo: la navarra Amaia Romero. ¿Será Clavel una estrella de la música?

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