Clavel juega al despiste, Juan y Medio se acerca y la investigación se convierte en un caos

Clavel ha llenado de arte el escenario de Mask Singer, pero tras su estelar llegada, ha sembrado varias dudas. La curiosidad ha sido tal que Juan y Medio no ha dudado en bajar de la mesa de los investigadores para ver a la máscara de cerca, buscando algún detalle revelador que las cámaras no captan.

Ana Milán ha ‘criticado’ este movimiento recordando que "no es lo mismo ver desde aquí que desde ahí", asegurando que la cercanía podría cambiarlo todo. De hecho, la actriz ha confesado sus dudas sobre la esencia de la máscara: no sabe si Clavel es tan flamenco como aparenta o si realmente está forzándolo.

A la hora de desvelar identidades, las teorías han sido de lo más variopintas. Boris Izaguirre ha sido el primero en romper el hielo apuntando hacia la cima del mundo empresarial y la moda: la presidenta de Inditex, Marta Ortega. Siguiendo una línea estética, pero con un perfil más mediático y de diseño, Ruth Lorenzo se ha decantado por la diseñadora Vicky Martín Berrocal.

Ana Milán se ha mostrado muy firme en su apuesta, asegurando que bajo los pétalos de Clavel se esconde el torbellino de Lola Índigo. Sin embargo, Juan y Medio, tras su inspección ocular a pie de pista, ha preferido alejarse del baile urbano para señalar a otra ganadora de Operación Triunfo: la navarra Amaia Romero. ¿Será Clavel una estrella de la música?