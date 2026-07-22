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Así prepara el equipo de La Voz Kids la recta final del programa: "Es una de las galas más grandes que hacemos"

Eva González nos presenta a algunas de las personas que hacen posible que La Voz Kids sea un programa tan maravilloso.

Eva González en La Voz Kids

Así prepara el equipo de La Voz Kids la recta final del programa: "Es una de las galas más grandes que hacemos"

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Marta Jorge
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Antes de que el plató de La Voz Kids apague sus focos, la presentadora del programa, Eva González, ha aprovechado para hacernos un tour muy especial presentándonos a algunos de los profesionales que trabajan muy duro detrás de las cámaras.

Para empezar, hemos conocido a los vocal coaches, que son los encargados de trabajar las canciones con los talents y de ayudarles a dar su mejor versión en las actuaciones. El guitarrista de la banda también nos ha contado alguna curiosidad sobre cómo trabajan con los niños para ayudarles todo lo posible.

Por otro lado, los responsables de la steadycam nos han hablado de lo importante que son los ensayos para ellos y también nos han confesado que en galas tan especiales como la Final hay mucha más presión, ¡pero lo disfrutan mucho!

También hemos tenido la oportunidad de hablar con el regidor, que nos ha explicado lo importante que es la organización para conseguir un buen resultado con la puesta en escena. Además, el director artístico nos ha explicado en qué consiste su trabajo.

Finalmente, hemos conocido profesionales de producción, de coordinación artística e ¡incluso al equipo de redes! Todos nos han contado detalles súper interesantes, ¡menudo equipazo tiene detrás este programa! ¡No te pierdas las declaraciones en el vídeo de arriba!

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