Pistas | Programa 2
“El glamour es uno de mis ingredientes estrella”: las primeras pistas de Pizza en Mask Singer
La máscara más sabrosa de la edición nos cuenta que empezó desde abajo hasta llegar a ser “una Pizza selecta”.
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Pizza se ha presentado en Mask Singer y nos ha dejado con sus pistas más dudas que certezas. Esta máscara, llena de toppings, ha desvelado las primeras pistas para que descubramos su identidad:
- “Harina de primera calidad, tomates de la huerta y los toppings más frescos del mercado”, nos cuenta Pizza
- A pesar de que ahora la ven como “una Pizza selecta”, la máscara asegura que empezó desde abajo y fue la primera en superar todos los obstáculos del camino.
- “No os imagináis cuántas puertas tuve que tocar para llegar a ser quien soy”, nos avisa.
- Pizza es seguida por los paparazzi, y nos cuenta que siempre cuida su look: “El glamour es uno de mis ingredientes estrella”, nos señala.
Pizza está a punto para el reto de Mask Singer. ¿Quién se esconderá debajo de esta apetitosa máscara?
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