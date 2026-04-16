“El glamour es uno de mis ingredientes estrella”: las primeras pistas de Pizza en Mask Singer

Pizza se ha presentado en Mask Singer y nos ha dejado con sus pistas más dudas que certezas. Esta máscara, llena de toppings, ha desvelado las primeras pistas para que descubramos su identidad:

“Harina de primera calidad, tomates de la huerta y los toppings más frescos del mercado”, nos cuenta Pizza

A pesar de que ahora la ven como “una Pizza selecta”, la máscara asegura que empezó desde abajo y fue la primera en superar todos los obstáculos del camino.

“No os imagináis cuántas puertas tuve que tocar para llegar a ser quien soy”, nos avisa.

Pizza es seguida por los paparazzi, y nos cuenta que siempre cuida su look: “El glamour es uno de mis ingredientes estrella”, nos señala.

Pizza está a punto para el reto de Mask Singer. ¿Quién se esconderá debajo de esta apetitosa máscara?