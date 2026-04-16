Desde José Luis Martínez-Almeida hasta David Bustamante: los investigadores, desconcertados con Bocata de calamares

Bocata de calamares ha traído todo el sabor de Madrid al escenario, pero también un mar de dudas. Ruth Lorenzo ha destacado lo divertido que es el personaje, aunque Ana Milán ha ido más allá: sospecha que bajo el disfraz hay alguien que canta realmente bien y que ha intentado esconder su talento para no ser descubierto.

Este debate ha dado pie a uno de los momentos más desternillantes de la gala. Los investigadores han protagonizado un improvisado 'casting' musical, demostrando sus propias dotes para el canto mientras intentaban imitar el estilo de la máscara para pillarla en un renuncio.

En cuanto a los nombres, la teoría rompedora de Boris Izaguirre ha sorprendido a todos al señalar directamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Sin embargo, la teoría del cantante profesional ha cobrado fuerza cuando Ruth Lorenzo ha lanzado el nombre de David Bustamante, una apuesta a la que Juan y Medio se ha sumado sin dudarlo.

Por último, Ana Milán ha mantenido el listón muy alto con otra estrella de la música: Pablo Alborán. Habrá que ver si el Bocata de calamares es realmente un artista de primera línea o si el alcalde nos ha sorprendido a todos con su ritmo.