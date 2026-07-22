Facua denuncia al influencer Nil Ojeda por anunciar descuentos falsos en su tienda si España ganaba el Mundial

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda online Milfshakes del influencer Nil Ojeda ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por publicidad "engañosa" al ofrecer "falsos descuentos" en camisetas con la "excusa" de la victoria de la selección española en el Mundial.

La asociación lo anunciaba así este martes en un comunicado en el que precisó que la empresa lanzó una promoción el 19 de julio, el mismo día de la final, indicando que si España ganaba, todos los artículos de la web estarían al 99%. Denuncian varios usuarios en redes que el descuento prometido por la victoria no era real, según critica la organización.

Infló los precios hasta los 3.000 euros

Informa Facua que la web "infló los precios de todos los productos disponibles hasta alcanzar, en el caso de algunas camisetas, más de 3.000 euros y, una vez aplicado el supuesto descuento del 99%, el precio se quedaba en unos 'razonables' 29,69 euros, esto es, el precio que había tenido la camiseta antes de aplicarle la brutal subida".

En estos momentos la web no se encuentra disponible y los perfiles en sus redes sociales también han sido borrados. Eso sí, la imagen promocional del descuento aún permanece, agregó la asociación.

Facua asegura que, para que el descuento del 99% hubiera sido real, el precio de las camisetas tendría que haber sido de 3.000 euros al menos, 30 días antes de cambiar a la oferta ya que se anunciaría como precio original. "Cantidad a la que, según han puesto de manifiesto diferentes usuarios, nunca estuvieron las prendas de ropa", apostilló Facua.

Nil Ojeda se ha pronunciado

Tras todo el revuelo y la denuncia de Facua, el influencer se ha disculpado: "Esta campaña se viralizó. Ha llegado a mucha más gente de lo que es nuestra comunidad normal y no voy a intentar convencer a nadie ni entrar en un debate, sólo quería dar la cara, asumir mi responsabilidad. En nuestra cabeza era espectacular".

"Esto era una campaña para dar que hablar y ha dado que hablar pero no de la manera que esperábamos. Que os gustara la camiseta del fútbol y la comprarais os va a llegar, tranquilos. Los que entrasteis con toda la ilusión del mundo, de verdad, os pido perdón", ha reconocido en un vídeo en sus redes sociales.

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