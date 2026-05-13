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Mask Singer, en directo: última gala antes de la gran Semifinal

El segundo grupo de Mask Singer llega a su última gala antes de la gran Semifinal. ¿Listos para un nuevo truelo y duelo?

Mask Singer, en directo: última gala antes de la gran Semifinal

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Borja Tamayo
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La sexta gala de Mask Singer promete ser una auténtica montaña rusa de emociones. Por un lado, Pizza, Clavel y Jirafa se batirán en un trieto que llevará al primer desenmascaramiento de la velada. Pero eso no es todo: Mejillón y Tortuga tendrán su duelo del que solo podrá quedar uno.

Los investigadores tienen esta vez un nuevo compañero que, si es capaz de prever el tiempo, ¿por qué no va a conseguir resolver este misterio? Roberto Brasero acompaña a Juan y Medio, Ana Milán, Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo.

¿Preparados para conocer dos nuevas identidades? Sigue en directo la gala para no perderte los grandes momentos que nos tiene reservada esta previa a la Semifinal. Todo puede pasar en Mask Singer y las máscaras más pintorescas ya calientan motores para dar el 100% sobre el escenario.

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

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Borja Tamayo

¡Estamos de previa! Última batalla del segundo grupo antes de la Semifinal

La sexta gala de Mask Singer promete ser una noche muy especial. Y es que se trata de la última antes de la gran Semifinal. Una velada con tres truelos y dos duetos que devolverá al escenario a máscaras ya conocidas por todos.

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