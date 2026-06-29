Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

REYERTA ÁLAMO

Tres detenidos por el apuñalamiento de 'Camarón' en El Álamo (Madrid): “Perro, te parto el pescuezo”

“Mirad lo que me han hecho”, dice Javier, conocido como Camarón, antes de levantarse la camiseta y enseñar la profunda herida que le recorre el pecho y el vientre.

Suceso en El Álamo.

Publicidad

Mercedes Piedra
Publicado:

El enfrentamiento entre dos clanes hace que la tranquilidad del Álamo, un municipio de Madrid, salte por los aires. En mitad de una reyerta, Javier, uno de los miembros del clan “Los Camarones” es agredido de gravedad con un arma blanca. Conseguimos hablar con él y alega que “entró a defender a un chico al que querían pegar entre 5”, fue después por la tarde, cuando se vengaron y “la pagaron con él”.

“Cogí una navaja de grandes dimensiones, me quité la camisa y fui a matarlos”

Al ver cómo agredían a su marido, la mujer de 'Camarón' entró a defenderlo. "Veo cómo a mi marido lo apuñalan. Cómo le están pegando con palos en la cabeza, como otro viene por la espalda y le va a meter otra puñalada en el costado” . Asegura que no era una reyerta sino un abuso: eran cinco personas contra una.

“Aquí hay que tomarse la justicia por la mano”

Mantiene, además, que tras este encuentro la jueza ha dejado a los agresores en libertad, así que “lo mejor es tomarse la justicia por tu mano”.

En Espejo Público hemos hablado con esta pareja y en directo nos han aclarado las dudas de cómo se produjo esta situación. Declaraciones tan fuertes que Miquel Valls ha tenido que interrumpir: “¿Esther tu eres consciente de que estás diciendo en directo en televisión “me voy a matar con una navaja”?. Ella asegura que sí: “¿Y usted está consciente de que a mi marido yo lo he visto con las tripas por fuera?".

En el pueblo impera el silencio. Nadie se atreve a hablar de 'Los Camarones' cuando preguntamos por ellos. Sin embargo, algunos más valientes confirman: “Se dedican a robar, a droga y a todo”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Críticas a Pedro Sánchez desde el partido.

Laura López (PSOE), integrante de 'Reactiva + socialdemocracia': "Pedro Sánchez tiene que dar un paso a un lado"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

terremoto en Venezuela.

"Mi familia estuvo más de 48 horas quitando piedras": el desgarrador relato de Andrés Baptista tras perder a su primo y a su novia en el terremoto

Lydia Bosch

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Lydia Bosch, a punto de ser abuela

“De lo que podía haber sido, a lo que va a ser”: la reacción de Jorge Fernández a la tirada de Raquel

“De lo que podía haber sido, a lo que va a ser”: la reacción de Jorge Fernández a la tirada de Raquel

De 0 a 650 euros: así completa Andrea un fabuloso panel
Mejores momentos | 29 junio

De 0 a 650 euros: así completa Andrea un fabuloso panel

Jorge Fernández felicita a Borja: “¡Has hecho bien hasta la ola!”
Mejores momentos | 29 junio

Jorge Fernández felicita a Borja: “¡Has hecho bien hasta la ola!”

Suceso en El Álamo.
REYERTA ÁLAMO

Tres detenidos por el apuñalamiento de 'Camarón' en El Álamo (Madrid): “Perro, te parto el pescuezo”

“Mirad lo que me han hecho”, dice Javier, conocido como Camarón, antes de levantarse la camiseta y enseñar la profunda herida que le recorre el pecho y el vientre.

El Rey Felipe VI saluda a la Selección.
Mundial de Fútbol 2026

El comentado gesto del rey Felipe VI con la Selección española de fútbol: "Les pilla desnudos y Cucurella se viste del revés"

El rey Felipe VI entró en el vestuario de los jugadores de la selección española de fútbol para felicitarles después de su victoria ante Uruguay. Un gesto en el que vimos a un monarca mucho más distendido que en otras recepciones oficiales.

Martina y Edurne

Pastora Soler sorprende a Martina y le dedica este emotivo mensaje de apoyo

Gumbo criollo

Joseba Arguiñano elabora una receta típica de Luisiana: gumbo criollo

Anchoas fritas en pasta brick

Anchoas fritas en pasta brick: un aperitivo crujiente y fácil de Arguiñano

Publicidad