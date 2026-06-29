Tres detenidos por el apuñalamiento de 'Camarón' en El Álamo (Madrid): “Perro, te parto el pescuezo”

El enfrentamiento entre dos clanes hace que la tranquilidad del Álamo, un municipio de Madrid, salte por los aires. En mitad de una reyerta, Javier, uno de los miembros del clan “Los Camarones” es agredido de gravedad con un arma blanca. Conseguimos hablar con él y alega que “entró a defender a un chico al que querían pegar entre 5”, fue después por la tarde, cuando se vengaron y “la pagaron con él”.

“Cogí una navaja de grandes dimensiones, me quité la camisa y fui a matarlos”

Al ver cómo agredían a su marido, la mujer de 'Camarón' entró a defenderlo. "Veo cómo a mi marido lo apuñalan. Cómo le están pegando con palos en la cabeza, como otro viene por la espalda y le va a meter otra puñalada en el costado” . Asegura que no era una reyerta sino un abuso: eran cinco personas contra una.

“Aquí hay que tomarse la justicia por la mano”

Mantiene, además, que tras este encuentro la jueza ha dejado a los agresores en libertad, así que “lo mejor es tomarse la justicia por tu mano”.

En Espejo Público hemos hablado con esta pareja y en directo nos han aclarado las dudas de cómo se produjo esta situación. Declaraciones tan fuertes que Miquel Valls ha tenido que interrumpir: “¿Esther tu eres consciente de que estás diciendo en directo en televisión “me voy a matar con una navaja”?. Ella asegura que sí: “¿Y usted está consciente de que a mi marido yo lo he visto con las tripas por fuera?".

En el pueblo impera el silencio. Nadie se atreve a hablar de 'Los Camarones' cuando preguntamos por ellos. Sin embargo, algunos más valientes confirman: “Se dedican a robar, a droga y a todo”.

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