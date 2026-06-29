El emotivo gesto de J Kbello en Tu cara me suena deja sin palabras a Àngel Llàcer

J Kbello decidió ceder los 3.000 euros obtenidos tras ganar la undécima gala de Tu cara me suena para que Àngel Llàcer pudiera destinarlos a la Asociación Ahora Dónde, después de conocer la labor que desarrolla la entidad.

El presidente del jurado confesó que nunca había vivido una situación similar en el programa y agradeció el detalle del concursante. Además, destacó la importancia de iniciativas solidarias como esta y el impacto que tienen en muchas personas.

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