"Mi familia estuvo más de 48 horas quitando piedras": el desgarrador relato de Andrés Baptista tras perder a su primo y a su novia en el terremoto

La devastación provocada por el terremoto que ha sacudido Venezuela sigue dejando un balance dramático de víctimas y desaparecidos. Mientras continúan las labores de búsqueda entre los edificios derrumbados, numerosos familiares denuncian retrasos en la llegada de los equipos de rescate y aseguran que, durante las primeras horas, fueron los propios vecinos quienes intentaron salvar vidas con sus propias manos.

Ese es el caso de Andrés Baptista, un venezolano que reside en España y que ha perdido a su primo, fallecido junto a su novia tras permanecer atrapados bajo los escombros. "Hay impotencia para los que estamos fuera y también para los que están dentro. La impotencia de sentir que no eres suficiente, que no estás ayudando y que la gente se te está yendo", relata con la voz entrecortada. Baptista asegura que la sensación más dolorosa ha sido comprobar cómo la respuesta oficial no llegaba mientras la población se organizaba para intentar rescatar supervivientes.

"Somos los ciudadanos los que nos estamos ocupando de ayudar"

Según el testimonio de Andrés, la solidaridad vecinal fue la que permitió levantar los primeros puntos de ayuda y comenzar las labores de rescate en las zonas más afectadas. "Fuimos nosotros los que armamos los primeros puestos de ayuda y los primeros rescates. No nos sentimos cómodos politizando este momento, nos sentimos mal", afirma. También denuncia las dificultades con las que se han encontrado muchos voluntarios para colaborar sobre el terreno ya que cuenta que para ser voluntario se les pide firmar un permiso, y si no está autorizados no pueden ayudar.

Su familia vivió durante más de dos días aferrada a la esperanza de encontrar con vida a su primo. Fueron ellos mismos quienes participaron en la búsqueda. "Tuvimos noticias de mi primo en todo momento porque mi familia estaba sacando piedras. Durante más de 48 horas estuvieron ahí. Él murió junto a su novia en el terremoto", recuerda.

"Muchos grupos de ayuda se quedaron días esperando en el aeropuerto y solo querían venir a ayudar"

Mientras las autoridades continúan actualizando el balance oficial de fallecidos y desaparecidos, decenas de familias siguen esperando noticias de sus seres queridos. Sobre el terreno continúan las tareas de búsqueda entre edificios colapsados, aunque con el paso de las horas disminuyen las posibilidades de encontrar supervivientes. Entretanto, el testimonio de Andrés Baptista refleja el drama de cientos de familias que, dentro y fuera de Venezuela, viven con impotencia una tragedia marcada por el dolor y por las críticas a la gestión de la emergencia.

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